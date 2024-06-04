https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-المدربين-العسكريين-في-أوكرانيا-لا-يتمتعون-بأي-حصانة-1089499399.html
الكرملين: المدربون العسكريون في أوكرانيا لا يتمتعون بأي حصانة
الكرملين: المدربون العسكريون في أوكرانيا لا يتمتعون بأي حصانة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة. 04.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-04T10:18+0000
2024-06-04T10:18+0000
2024-06-04T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا يزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يمكن أن يأمر بضربهم.وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، أوائل مايو/أيار الجاري، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.نائب رئيس الوزراء الإيطالي لماكرون: ارتد خوذة واذهب إلى أوكرانيا للقتال ولا تخدعناخبير بريطاني يكشف عن "هستيريا" حصلت بين زيلينسكي ودائرته بعد تحرير أفدييفكا
https://sarabic.ae/20240604/نائب-رئيس-الوزراء-الإيطالي-لماكرون-ارتد-خوذة-واذهب-إلى-أوكرانيا-للقتال-ولا-تخدعنا-1089495388.html
https://sarabic.ae/20240526/إعلام-ماكرون-يواجه-كارثة-حقيقية-وإمبراطورية-فرنسا-إلى-انهيار-كامل-1089212833.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار فرنسا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار فرنسا
الكرملين: المدربون العسكريون في أوكرانيا لا يتمتعون بأي حصانة
10:18 GMT 04.06.2024 (تم التحديث: 10:21 GMT 04.06.2024)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن أي مدربين يدربون الجيش الأوكراني ليس لديهم أية حصانة.
وقال بيسكوف: "أي مدربين يشاركون في تدريب عسكريي النظام الأوكراني لا يتمتعون بأي حصانات، بغض النظر عما إذا كانوا فرنسيين أم لا".
وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، مقالا يزعم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردا على قرار الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكرون بإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، يمكن أن يأمر بضربهم.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست"، أوائل مايو/أيار الجاري، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا
إذا اخترقت روسيا خط المواجهة، ويأتي مثل هذا الطلب من كييف، ووفقا له، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي" وافقت على نهج باريس هذا.
وأضاف ماكرون إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.