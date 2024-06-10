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https://sarabic.ae/20240610/غولوب-نجاح-اختبار-قاذفة-مسيرة-روسية--1089711751.html
"غولوب"... نجاح اختبار قاذفة مسيرة روسية
"غولوب"... نجاح اختبار قاذفة مسيرة روسية
سبوتنيك عربي
صرح ممثل شركة "ستراتيم" المطورة للقاذفة المسيّرة "غولوب"، اليوم الاثنين، أن الطائرة المصنعة أكملت بنجاح الاختبارات القتالية التجريبية في منطقة العملية العسكرية... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T13:21+0000
2024-06-10T13:21+0000
روسيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وقال ممثل الشركة: "اختبرناها (القاذفة المسيرة) بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وحلّقت المسيرة فوق منظومة الحرب الإلكترونية المعادية، التي كانت عاجزة عن التقاطها".وأضاف ممثل الشركة أن "غولوب" تتمتع بميزة إضافية كونها قادرة على الاحتفاظ "بالرؤية" في اللحظة التي يتشتت فيها مشغل الطائرات المسيرة بسبب القصف. الغرض الرئيسي من "غولوب" هو ضرب تجمعات القوى البشرية، حيث تستطيع التعرف على مشاة العدو.وأوضح ممثل الشركة: "كما تسبب "غولوب" التي تحلق فوق رؤوس الناس القلق لهم، تقوم هذه الطائرة المسيرة بإسقاط قنابل يدوية على العدو".وتتخصص شركة "ستراتيم" في موسكو، والتي تأسست عام 2022، في تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية، وتضم الشركة أشخاصا من الجامعات التقنية المحلية الرائدة، بما في ذلك معهد موسكو للطيران وجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.وأوضحت الشركة المصنعة أن المسيرة تم تعديلها بناءً على نتائج العملية القتالية التجريبية، وتستعد الشركة الآن لبدء إنتاجها المتسلسل."غولوب" تم تقديمها في معرض "هيلي روسيا 2024"، والذي يقام في موسكو في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران الجاري.أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديوصواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
https://sarabic.ae/20240604/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-سو-25-و41-مسيرة-1089500723.html
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روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, رصد عسكري, الجيش الروسي

"غولوب"... نجاح اختبار قاذفة مسيرة روسية

13:21 GMT 10.06.2024
© Sputnik القاذفة المسيرة "غولوب"
 القاذفة المسيرة غولوب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح ممثل شركة "ستراتيم" المطورة للقاذفة المسيّرة "غولوب"، اليوم الاثنين، أن الطائرة المصنعة أكملت بنجاح الاختبارات القتالية التجريبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقال ممثل الشركة: "اختبرناها (القاذفة المسيرة) بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وحلّقت المسيرة فوق منظومة الحرب الإلكترونية المعادية، التي كانت عاجزة عن التقاطها".
وأضاف ممثل الشركة أن "غولوب" تتمتع بميزة إضافية كونها قادرة على الاحتفاظ "بالرؤية" في اللحظة التي يتشتت فيها مشغل الطائرات المسيرة بسبب القصف. الغرض الرئيسي من "غولوب" هو ضرب تجمعات القوى البشرية، حيث تستطيع التعرف على مشاة العدو.
وأوضح ممثل الشركة: "كما تسبب "غولوب" التي تحلق فوق رؤوس الناس القلق لهم، تقوم هذه الطائرة المسيرة بإسقاط قنابل يدوية على العدو".
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وبحسب الشركة المصنعة، فإن المسيرة تحتوي على أسطوانة قابلة للاستبدال بحمولة مؤلفة من 12 قنبلة يدوية.
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وتتخصص شركة "ستراتيم" في موسكو، والتي تأسست عام 2022، في تطوير وإنتاج الطائرات دون طيار الهجومية والاستطلاعية، وتضم الشركة أشخاصا من الجامعات التقنية المحلية الرائدة، بما في ذلك معهد موسكو للطيران وجامعة "باومان" التقنية الحكومية في موسكو.
وأوضحت الشركة المصنعة أن المسيرة تم تعديلها بناءً على نتائج العملية القتالية التجريبية، وتستعد الشركة الآن لبدء إنتاجها المتسلسل.
"غولوب" تم تقديمها في معرض "هيلي روسيا 2024"، والذي يقام في موسكو في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران الجاري.
أول "درون" تحلق فوق جبل "إيفرست" وتنفذ مهمة صعبة.. فيديو
صواريخ روسية تضرب مركز قيادة لواء الطيران التكتيكي لسلاح الجو الأوكراني
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... القسام تعلن مقتل وجرح أفراد قوة إسرائيلية في تفجير منزل برفح12:51 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT
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