https://sarabic.ae/20240627/بوتين-يجتمع-مع-رئيس-الكونغو-في-موسكو-فيديو--1090224216.html
بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:52+0000
2024-06-27T09:52+0000
2024-06-27T10:02+0000
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ويناقش بوتين ونغيسو آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن زعيم الكونغو يبذل الجهود اللازمة لتطوير التفاعل بين البلدين في كافة المجالات تقريبا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الكونغو, العالم
بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
09:52 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 27.06.2024)
يتبع
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين.
ويناقش بوتين ونغيسو آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.
وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن زعيم الكونغو يبذل الجهود اللازمة لتطوير التفاعل بين البلدين في كافة المجالات تقريبا.
وأضاف بوتين: "أعني على المستوى السياسي، ومؤخرا تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل ملحوظ".