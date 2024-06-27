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بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
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بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو
سبوتنيك عربي
اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين... 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T09:52+0000
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روسيا
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ويناقش بوتين ونغيسو آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن زعيم الكونغو يبذل الجهود اللازمة لتطوير التفاعل بين البلدين في كافة المجالات تقريبا.
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روسيا, الكونغو, العالم

بوتين يجتمع مع رئيس جمهورية الكونغو في موسكو... فيديو

09:52 GMT 27.06.2024 (تم التحديث: 10:02 GMT 27.06.2024)
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور29 يوليو 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو (يسار) خلال اجتماع.
29 يوليو 2023. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو (يسار) خلال اجتماع. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
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اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير التعاون بين البلدين.
ويناقش بوتين ونغيسو آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي.
وأشار بوتين خلال اللقاء إلى أن زعيم الكونغو يبذل الجهود اللازمة لتطوير التفاعل بين البلدين في كافة المجالات تقريبا.

وأضاف بوتين: "أعني على المستوى السياسي، ومؤخرا تطورت العلاقات التجارية والاقتصادية بشكل ملحوظ".

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