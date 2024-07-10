https://sarabic.ae/20240710/السعودية-تنفي-توجيه-تحذير-لـمجموعة-السبع-من-مصادرة-الأصول-الروسية-1090655614.html

السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية

السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية

سبوتنيك عربي

نفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن تكون المملكة قد حذرت دول "مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية، وأنها هددت ببيع السندات الأوروبية، وأكدت أن... 10.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-10T10:11+0000

2024-07-10T10:11+0000

2024-07-10T10:11+0000

العالم

روسيا

السعودية

مجموعة السبع الكبار

اقتصاد

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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" عن وزارة المالية السعودية، فإن "علاقة المملكة العربية السعودية بـ"مجموعة السبع" وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي".جاء هذا النفي ردًا على تقرير سابق لـ"بلومبرغ"، قالت فيه مصادر لها إن السعودية "ألمحت بشكل خاص، في وقت سابق، من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار، من الأصول الروسية المجمدة".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية في العالم.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا لتصريحاته، فإن روسيا الاتحادية لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.رغم القرارات المتتالية للبنك المركزي في عدن…لماذا ينهار الريال اليمني؟من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي

https://sarabic.ae/20240709/إعلام-السعودية-تحذر-دول-مجموعة-السبع-من-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-1090641977.html

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العالم, روسيا, السعودية, مجموعة السبع الكبار, اقتصاد