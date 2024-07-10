السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
على وقع مشكلات الأمن والحدود سوريا وتركيا على أعتاب تطبيع العلاقات
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:52 GMT
8 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال190 لميلاد العالم الروسي العظيم دميتري إيفانوفيتش مندلييف
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
16:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
16:33 GMT
29 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الانفجارات الشمسية الغامضة والأوزون وبلوغ الصفر المطلق
08:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
تهديدات أنصار الله للسعودية.. هل تنسف محادثات السلام؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التحركات العسكرية الأمريكية غرب ليبيا
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
11:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240710/السعودية-تنفي-توجيه-تحذير-لـمجموعة-السبع-من-مصادرة-الأصول-الروسية-1090655614.html
السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية
السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
نفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن تكون المملكة قد حذرت دول "مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية، وأنها هددت ببيع السندات الأوروبية، وأكدت أن... 10.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-10T10:11+0000
2024-07-10T10:11+0000
العالم
روسيا
السعودية
مجموعة السبع الكبار
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" عن وزارة المالية السعودية، فإن "علاقة المملكة العربية السعودية بـ"مجموعة السبع" وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي".جاء هذا النفي ردًا على تقرير سابق لـ"بلومبرغ"، قالت فيه مصادر لها إن السعودية "ألمحت بشكل خاص، في وقت سابق، من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار، من الأصول الروسية المجمدة".ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية في العالم.ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا لتصريحاته، فإن روسيا الاتحادية لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.رغم القرارات المتتالية للبنك المركزي في عدن…لماذا ينهار الريال اليمني؟من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
https://sarabic.ae/20240709/إعلام-السعودية-تحذر-دول-مجموعة-السبع-من-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-1090641977.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9be966a707de9085262015937e639eb2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, السعودية, مجموعة السبع الكبار, اقتصاد
العالم, روسيا, السعودية, مجموعة السبع الكبار, اقتصاد

السعودية تنفي توجيه تحذير لـ"مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية

10:11 GMT 10.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEعلم السعودية
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
نفت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن تكون المملكة قد حذرت دول "مجموعة السبع" من مصادرة الأصول الروسية، وأنها هددت ببيع السندات الأوروبية، وأكدت أن علاقتها بدول المجموعة تحظى باحترام متبادل.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ" عن وزارة المالية السعودية، فإن "علاقة المملكة العربية السعودية بـ"مجموعة السبع" وغيرها تحظى بالاحترام المتبادل، وأن المناقشات متواصلة حول جميع القضايا التي تعزز النمو العالمي ومرونة النظام المالي الدولي".
جاء هذا النفي ردًا على تقرير سابق لـ"بلومبرغ"، قالت فيه مصادر لها إن السعودية "ألمحت بشكل خاص، في وقت سابق، من هذا العام إلى أنها قد تبيع بعض حيازاتها من الديون الأوروبية، إذا قررت مجموعة الدول السبع مصادرة ما يقرب من 300 مليار دولار، من الأصول الروسية المجمدة".
العلم السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2024
وكالات تزعم أن السعودية حذرت مجموعة السبع من الاستيلاء على الأصول الروسية والرياض تنفي
أمس, 17:52 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية في العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مبينة أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا سترد في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ووفقا لتصريحاته، فإن روسيا الاتحادية لديها أيضا فرصة عدم إعادة الأموال التي تحتفظ بها الدول الغربية في روسيا.
رغم القرارات المتتالية للبنك المركزي في عدن…لماذا ينهار الريال اليمني؟
من بينها دولة عربية... أكبر المدينين لصندوق النقد الدولي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مكتب الإعلام الحكومي في غزة يحذر من دعوات إسرائيل للنزوح من القطاع09:38 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала