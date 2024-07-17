القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة

عربي
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/القوات-الروسية-تهزم-ألوية-أوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-محار-عدة----1090873560.html
القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة
القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية وحسنت تموضعها على محار عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T10:52+0000
2024-07-17T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع متقدمة، وحققت إصابات بأفراد ومعدات للواء الميكانيكي رقم 72، ولواء الحرس الوطني 21، التابع للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 جندي، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع للمعدات العسكرية التقنية.وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديوروسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
https://sarabic.ae/20240717/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-للصواريخ-وذخائر-المدفعية--1090871993.html
https://sarabic.ae/20240716/تدمير-4-طائرات-بدون-طيار-شمال-روستوف-الروسية-دون-وقوع-إصابات-أو-أضرار-1090836956.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4ae7fb550309b6eac1edf563cd429286.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة

10:52 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات المركز التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية وحسنت تموضعها على محار عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع متقدمة، وحققت إصابات بأفراد ومعدات للواء الميكانيكي رقم 72، ولواء الحرس الوطني 21، التابع للقوات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20"، عيار 152 ومدفع "إم 199"عيار 105 أمربكي الصنع".

وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".
طائرات حربية روسية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب مستودعا أوكرانيا للصواريخ وذخائر المدفعية
10:30 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 جندي، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع للمعدات العسكرية التقنية.

أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين أمريكيين الصنع من طراز "هيمارس" و59 طائرة من دون طيار.

وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية
وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة شمالي روستوف
أمس, 01:23 GMT

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 325 جنديا، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، وعدد من المدافع.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
روسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинская девочка в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مروحيات إسرائيلية تقصف مخيم النصيرات وسط غزة05:17 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала