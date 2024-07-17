القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة
10:52 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 11:26 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من كتيبة الصواريخ التابعة للواء المدفعية التابع لمجموعة قوات "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية في اتجاه محور أفدييفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية وحسنت تموضعها على محار عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع متقدمة، وحققت إصابات بأفراد ومعدات للواء الميكانيكي رقم 72، ولواء الحرس الوطني 21، التابع للقوات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 عسكريًا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" عيار 155 أمريكي الصنع، ومدفع هاوتزر "دي-20"، عيار 152 ومدفع "إم 199"عيار 105 أمربكي الصنع".
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 جندي، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع للمعدات العسكرية التقنية.
أنظمة الدفاع الجوي أسقطت قنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين أمريكيين الصنع من طراز "هيمارس" و59 طائرة من دون طيار.
وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 325 جنديا، ومركبة قتال مشاة "برادلي"، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 مركبات، وعدد من المدافع.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.