https://sarabic.ae/20240717/القوات-الروسية-تهزم-ألوية-أوكرانية-وتحسن-تموضعها-على-محار-عدة----1090873560.html

القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة

القوات الروسية تهزم ألوية أوكرانية وتحسن تموضعها على محاور عدة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية وحسنت تموضعها على محار عدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة. 17.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-17T10:52+0000

2024-07-17T10:52+0000

2024-07-17T11:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" على مواقع متقدمة، وحققت إصابات بأفراد ومعدات للواء الميكانيكي رقم 72، ولواء الحرس الوطني 21، التابع للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في مقاطعة خيرسون".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 100 جندي، ودبابة، و4 مركبات، وعدد من المدافع، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع للمعدات العسكرية التقنية.وأضاف البيان: "حسنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديوروسيا تطور قنابل "فاب - 3000" لتصبح أكثر فتكا وتصل لأهداف بعيدة

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