https://sarabic.ae/20240802/إصابة-6-مدنيين-باستهداف-الجيش-الأوكراني-سوقا-في-دونيتسك---1091351217.html
إصابة 6 مدنيين باستهداف الجيش الأوكراني سوقا في دونيتسك
إصابة 6 مدنيين باستهداف الجيش الأوكراني سوقا في دونيتسك
سبوتنيك عربي
نفذ الجيش الأوكراني هجومًا انتحاريًا، اليوم الجمعة، بطائرة دون طيار، على سوق في دونيتسك، مما أدى إلى إصابة ستة مدنيين. 02.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-02T10:56+0000
2024-08-02T10:56+0000
2024-08-02T10:56+0000
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قال غالينا أحد الشهود العيان على الحادثة لوكالة "سبوتنيك": "أصيب أحدهم في رأسه وذراعه، وآخر في ساقه، وأصيب عامل في السوق، وأصيب آخر في كتفه وساقه، وأصيب ستة أشخاص في المجمل. وكان هناك الكثير من الدماء".وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، فقد وقع الانفجار على الطريق بالقرب من مراكز التسوق في قرية منجم أباكوموف (منطقة كيروفسكي في دونيتسك). وتظهر في الموقع حفرة نتيجة للانفجار، وآثار كثيرة لدماء المصابين وموظفي السوق.وقالت أحد شهود العيان وتدعى فالنتينا: "هنا، تتكرر غارات الطائرات دون طيار، ويعاني المدنيون باستمرار، كما حدث انخفاض هنا في الآونة الأخيرة. ولا جدوى من إسقاطها هنا على الإطلاق، فهي تصيب المدنيين، وهذا كل شيء".وفي وقت سابق، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أنه في الساعة 8.50 صباحًا، تعرضت منطقة كيروفسكي في دونيتسك لهجوم بطائرة دون طيار أوكرانية انتحارية.القوات الروسية تدمر صواريخ "هيمارس" و"نبتون" وتسقط 42 مسيرة أوكرانيةالقوات الروسية تدمر 3 صواريخ "باتريوت" و14 صاروخ "هيمارس" وصاروخ "أتاكمز" و61 مسيرة أوكرانية
https://sarabic.ae/20240802/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-31-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1091337779.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم
إصابة 6 مدنيين باستهداف الجيش الأوكراني سوقا في دونيتسك
نفذ الجيش الأوكراني هجومًا انتحاريًا، اليوم الجمعة، بطائرة دون طيار، على سوق في دونيتسك، مما أدى إلى إصابة ستة مدنيين.
قال غالينا أحد الشهود العيان على الحادثة لوكالة "سبوتنيك": "أصيب أحدهم في رأسه وذراعه، وآخر في ساقه، وأصيب عامل في السوق، وأصيب آخر في كتفه وساقه، وأصيب ستة أشخاص في المجمل. وكان هناك الكثير من الدماء".
وبحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، فقد وقع الانفجار على الطريق بالقرب من مراكز التسوق في قرية منجم أباكوموف (منطقة كيروفسكي في دونيتسك).
وتظهر في الموقع حفرة نتيجة للانفجار، وآثار كثيرة لدماء المصابين وموظفي السوق.
وقال بائع أحد المتاجر في السوق لوكالة "سبوتنيك" إن منطقتهم تعاني بانتظام من هجمات الطائرات دون طيار، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف المدنيين عمدا.
وقالت أحد شهود العيان وتدعى فالنتينا: "هنا، تتكرر غارات الطائرات دون طيار، ويعاني المدنيون باستمرار،
كما حدث انخفاض هنا في الآونة الأخيرة. ولا جدوى من إسقاطها هنا على الإطلاق، فهي تصيب المدنيين، وهذا كل شيء".
وفي وقت سابق، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا،
أنه في الساعة 8.50 صباحًا، تعرضت منطقة كيروفسكي في دونيتسك لهجوم بطائرة دون طيار أوكرانية انتحارية.