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وزير دفاع إسرائيل في رسالة لأهل لبنان: من لعب بالنار يبشر بالدمار

وزير دفاع إسرائيل في رسالة لأهل لبنان: من لعب بالنار يبشر بالدمار

سبوتنيك عربي

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء اليوم الخميس، رسالة باللغة العربية إلى أهل لبنان. 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T16:37+0000

2024-08-08T16:37+0000

2024-08-08T16:37+0000

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وأشار في بداية رسالته عبر منصة "إكس"، إلى أن "إيران الشيعية وتوابعها وعلى رأسها "حزب الله"، لبنان وأهلها رهائن في خدمة مصالحهم الطائفية المذهبية الضيقة".وتابع: "تهدف إسرائيل إلى السكون والازدهار والاستقرار على الحدود الشمالية من الجانبين، وبالتالي لا تفسح بتاتا المجال لمليشيا "حزب الله" لضعضعة الاستقرار على الحدود وفي المنطقة".وأكد غالانت أنه "إذا استمر "حزب الله" في عدوانه، حاربته إسرائيل حربا شديدة للغاية".وأضاف محذرا: "تذكروا ندامة الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، على المغامرة الخطيرة غير المحسوبة في شهر أغسطس/ آب 2006، فاعتبروا لكيلا تخوضوا مغامرة دون رويّة في أغسطس 2024".وختم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، رسالته لأهل لبنان، قائلا: "من لعب بالنار يبشر بالدمار".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، في وقت سابق اليوم الخميس، إن بلاده تعمل على توفير تحذير كاف، من الهجوم المتوقع من جانب "إيران" و"حزب الله" اللبناني على البلاد.وكانت إسرائيل، قد أعلنت يوم الثلاثاء قبل الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء الماضي، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني يدير "حربا نفسية" على بلادها في الشمال الإسرائيلي.ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، مساء أمس الأربعاء، عن آفي إشكنازي، المعلق العسكري لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن هناك حربا نفسية تدار في منطقة الشمال الإسرائيلي، حيث يرسل حزب الله طائرات دون طيار لإثارة الرعب في نفوس المستوطنين بتلك المنطقة.وفي وقت سابق أمس الأربعاء، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بأن الأمين العام لحزب الله اللبناني يجر بلاده لدفع ثمن كبير، حيث نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن غالانت خلال تفقده للمنطقة الشمالية الإسرائيلية أمام حزب الله اللبناني، أن نصر الله ربما يدفع بلاده إلى دفع ثمن كبير.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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