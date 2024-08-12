"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع... فيديو
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation"لانتسيت" تدمر "سترايكر" أمريكية الصنع
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام أفراد عسكريين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر"، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتبيّن المشاهد استهداف مسيرة "لانتسيت" الروسية، لمدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع وتصاعد الأدخنة منها، وذلك في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة "سترايكر" الأمريكية في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 12, 2024
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير مدرعة "سترايكر" أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية بضربة مباشرة بواسطة مسيرة "لانتسيت" في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك pic.twitter.com/AnOpANqelX
وجاء في بيان الوزارة: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة "الشمال" مركبة قتالية مدرعة ذات عجلات تابعة للقوات الأوكرانية "سترايكر" أمريكية الصنع . وتم تدمير الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة "لانسيت ".
وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من أغسطس/ آب الجاري، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن تجمع قوات "الغرب" (زاباد) التابع للقوات الروسية هزم تشكيلات أربعة ألوية أوكرانية وصد هجوما مضادا، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 540 عسكريا إذ هزمت تشكيلات الألوية الميكانيكية الـ67 والـ115 والـ116 ولواء الهجوم الـ3 للقوات الأوكرانية في مناطق بعض المجمعات العسكرية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.