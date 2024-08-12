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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240812/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدرعة-سترايكر-الأمريكية-الصنع-فيديو-1091656180.html
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع... فيديو
"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام أفراد عسكريين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز... 12.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-12T14:55+0000
2024-08-12T14:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتبيّن المشاهد استهداف مسيرة "لانتسيت" الروسية، لمدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع وتصاعد الأدخنة منها، وذلك في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.وجاء في بيان الوزارة: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة "الشمال" مركبة قتالية مدرعة ذات عجلات تابعة للقوات الأوكرانية "سترايكر" أمريكية الصنع . وتم تدمير الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة "لانسيت ".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن تجمع قوات "الغرب" (زاباد) التابع للقوات الروسية هزم تشكيلات أربعة ألوية أوكرانية وصد هجوما مضادا، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 540 عسكريا إذ هزمت تشكيلات الألوية الميكانيكية الـ67 والـ115 والـ116 ولواء الهجوم الـ3 للقوات الأوكرانية في مناطق بعض المجمعات العسكرية. وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20240812/لانتسيت-الروسية-تستهدف-منظومة-صواريخ-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك--فيديو-1091652227.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"لانتسيت" الروسية تدمر مدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع... فيديو

14:55 GMT 12.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation"لانتسيت" تدمر "سترايكر" أمريكية الصنع
لانتسيت تدمر سترايكر أمريكية الصنع - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لقيام أفراد عسكريين روس من وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتدمير مركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر"، تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية.
وتبيّن المشاهد استهداف مسيرة "لانتسيت" الروسية، لمدرعة "سترايكر" الأمريكية الصنع وتصاعد الأدخنة منها، وذلك في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "حددت وحدة الاستطلاع التابعة لمجموعة "الشمال" مركبة قتالية مدرعة ذات عجلات تابعة للقوات الأوكرانية "سترايكر" أمريكية الصنع . وتم تدمير الهدف المكتشف باستخدام ذخيرة "لانسيت ".

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أنه، في السادس من أغسطس/ آب الجاري، عند الساعة 5:30 بتوقيت موسكو، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى ألف شخص، هجوماً بهدف الاستيلاء على أراضي في مقاطعة كورسك، لكن تم وقف توغلهم في عمق الأراضي الروسية وإحباطه.

صورة لاستهداف مسيرة روسية من طراز لانتسيت لمنظومة صواريخ أوكرانية على حدود مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تستهدف منظومة صواريخ أوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك ... فيديو
12:55 GMT
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن تجمع قوات "الغرب" (زاباد) التابع للقوات الروسية هزم تشكيلات أربعة ألوية أوكرانية وصد هجوما مضادا، ما أدى إلى خسارة العدو أكثر من 540 عسكريا إذ هزمت تشكيلات الألوية الميكانيكية الـ67 والـ115 والـ116 ولواء الهجوم الـ3 للقوات الأوكرانية في مناطق بعض المجمعات العسكرية.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
القوات الروسية تشن ضربات صاروخية ليلية ضد قوات كييف في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك
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علم إسرائيل - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تبادل الاتهامات بين نتنياهو وغالانت بشأن صفقة الأسرى مع "حماس"13:30 GMTБоевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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