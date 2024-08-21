https://sarabic.ae/20240821/الخارجية-الروسية-كل-حالة-دخول-غير-قانوني-للصحفيين-الغربيين-إلى-كورسك-سيتم-التحقق-منها-1091944434.html
الخارجية الروسية: كل حالة دخول غير قانوني للصحفيين الغربيين إلى كورسك سيتم التحقق منها
الخارجية الروسية: كل حالة دخول غير قانوني للصحفيين الغربيين إلى كورسك سيتم التحقق منها
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل حالة دخول غير قانوني للصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك، سيتم مراقبتها والتحقق منها. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T06:25+0000
2024-08-21T06:25+0000
2024-08-21T06:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "مع كل صحفي أو ما يسمى بالصحفي أو أولئك الذين يعملون تحت ستار الصحفيين الغربيين... ستتم مراقبة كل حالة (تسلل الصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك)، بالطبع، سيتم التحقق منها، سيتم مراقبتها، وهذا سيتعلق بالصحفيين من جميع الدول".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن ماحدث في كورسك، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، وقال إن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.وفي الآونة الأخيرة، فُرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك الروسية، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية.وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.خبير بريطاني يكشف عن خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسكالجيش الروسي يحرر بلدة نوفغورودسكويي في جمهورية دونيتسك
https://sarabic.ae/20240820/نائب-روسي-القوات-الأوكرانية-على-الأراضي-الروسية-ستواجه-مصير-الفاشيين-الألمان-1091928206.html
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: كل حالة دخول غير قانوني للصحفيين الغربيين إلى كورسك سيتم التحقق منها
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن كل حالة دخول غير قانوني للصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك، سيتم مراقبتها والتحقق منها.
وقالت زاخاروفا لراديو "سبوتنيك": "مع كل صحفي أو ما يسمى بالصحفي أو أولئك الذين يعملون تحت ستار الصحفيين الغربيين... ستتم مراقبة كل حالة (تسلل الصحفيين الغربيين إلى مقاطعة كورسك)، بالطبع، سيتم التحقق منها، سيتم مراقبتها، وهذا سيتعلق بالصحفيين من جميع الدول".
وكانت القوات المسلحة الأوكرانية، قد شنت هجومًا إرهابيًا، في 6 آب/ أغسطس الجاري، على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، إضافة إلى الهجمات الدورية، التي تتعرض لها المناطق الحدودية الأخرى مع أوكرانيا.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن ماحدث في كورسك، أن نظام كييف قام باستفزاز وأطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية، وقال إن العدو سيتلقى ردًا مناسبًا، وسيتم تحقيق جميع الأهداف التي وضعتها روسيا.
وفي الآونة الأخيرة، فُرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك الروسية، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك؛ وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها القوات المسلحة الأوكرانية.
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات الروسية فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك ستكتمل بسحق العدو ودحره خارج حدود الدولة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء 20 آب/ أغسطس الجاري، أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت خلال القتال في اتجاه كورسك، ما يصل إلى 4100 عسكري و58 دبابة و27 مركبة قتال مشاة و50 ناقلة جند مدرعة و299 مركبة قتالية مدرعة و131 سيارة و27 قطعة مدفعية و5 صواريخ مضادة للطائرات.