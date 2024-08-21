https://sarabic.ae/20240821/-بيلاؤوسوف-يهنئ-القوات-الروسية-على-تحرير-نوفغورودسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091973101.html
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، هنأ جنود لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T17:05+0000
2024-08-21T17:05+0000
2024-08-21T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قيادة وأفراد لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيلاؤوسوف أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة وهرب من المنطقة التي حررتها القوات المسلحة الروسية.وقال: "أهنئكم على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".وأضاف: "لقد قمتم بتنفيذ المهام بشرف في أصعب المناطق وأكثرها مسؤولية، وتظهرون بطولة ومثابرة هائلة، مما يثبت أن اللواء يحمل بحق الاسم الفخري "الحرس".وأضاف: "بفضل العمليات النوعية والحاسمة للواء المشاة الـ9 المنفصل، تم تحرير 21 بلدة في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، هنأ جنود لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قيادة وأفراد لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر بيلاؤوسوف أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة وهرب من المنطقة التي حررتها القوات المسلحة الروسية.
وقال: "أهنئكم على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".
وتابع: "نتيجة للإجراءات المهنية والحاسمة التي قامت بها القوات الروسية، تكبد العدو خسائر كبيرة وهرب".
وأضاف: "لقد قمتم بتنفيذ المهام بشرف في أصعب المناطق وأكثرها مسؤولية، وتظهرون بطولة ومثابرة هائلة، مما يثبت أن اللواء يحمل بحق الاسم الفخري "الحرس".
وأضاف: "بفضل العمليات النوعية والحاسمة للواء المشاة الـ9 المنفصل، تم تحرير 21 بلدة في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.