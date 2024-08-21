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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240821/-بيلاؤوسوف-يهنئ-القوات-الروسية-على-تحرير-نوفغورودسكي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091973101.html
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، هنأ جنود لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T17:05+0000
2024-08-21T17:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قيادة وأفراد لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر بيلاؤوسوف أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة وهرب من المنطقة التي حررتها القوات المسلحة الروسية.وقال: "أهنئكم على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".وأضاف: "لقد قمتم بتنفيذ المهام بشرف في أصعب المناطق وأكثرها مسؤولية، وتظهرون بطولة ومثابرة هائلة، مما يثبت أن اللواء يحمل بحق الاسم الفخري "الحرس".وأضاف: "بفضل العمليات النوعية والحاسمة للواء المشاة الـ9 المنفصل، تم تحرير 21 بلدة في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240821/القوات-الروسية-تستهدف-مناطق-تمركز-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091960369.html
https://sarabic.ae/20240821/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-جيلاني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091955798.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

بيلاؤوسوف يهنئ القوات الروسية على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية

17:05 GMT 21.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، هنأ جنود لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "هنأ وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف قيادة وأفراد لواء المشاة الـ9 المنفصل على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر بيلاؤوسوف أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر كبيرة وهرب من المنطقة التي حررتها القوات المسلحة الروسية.
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف مناطق تمركز القوات الأوكرانية في مقاطعة سومي
11:38 GMT
وقال: "أهنئكم على تحرير منطقة نوفغورودسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية من العدو".

وتابع: "نتيجة للإجراءات المهنية والحاسمة التي قامت بها القوات الروسية، تكبد العدو خسائر كبيرة وهرب".

وأضاف: "لقد قمتم بتنفيذ المهام بشرف في أصعب المناطق وأكثرها مسؤولية، وتظهرون بطولة ومثابرة هائلة، مما يثبت أن اللواء يحمل بحق الاسم الفخري "الحرس".
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة جيلانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
10:04 GMT
وأضاف: "بفضل العمليات النوعية والحاسمة للواء المشاة الـ9 المنفصل، تم تحرير 21 بلدة في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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