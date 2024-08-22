https://sarabic.ae/20240822/الطعام-في-الفضاء-غير-لذيذ-إليك-السبب-1091995312.html

الطعام في الفضاء "غير لذيذ"... إليك السبب

الطعام في الفضاء "غير لذيذ"... إليك السبب

سبوتنيك عربي

كشف بحث جديد قام به علماء في معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا، في أستراليا، عن السبب الغريب لمذاق الطعام في الفضاء. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T12:41+0000

2024-08-22T12:41+0000

2024-08-22T12:41+0000

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الفضاء

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المحطة الفضائية الدولية

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أكد رواد الفضاء بعد رحلات عديدة إلى الفضاء أن الطعام في الفضاء لا طعم له وغير لذيذ، وأن هذه الظاهرة الغريبة مشكلة خطيرة بما يكفي لدرجة أنهم يكافحون لتغييرها. وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن المشكلة قد تكون ناجمة عن تحولات السوائل، وهو تأثير انعدام الوزن على كيفية توزيع السوائل الداخلية في الجسم، ما يتسبب في تورم الوجه الذي يتراجع مع تأقلم الجسم مع بيئته الجديدة. ومع ذلك، أفاد بعض رواد الفضاء أن مشاكلهم مع الطعام استمرت حتى بعد زوال تأثيرات تحول السوائل.وتشير النتائج إلى أن بعض الروائح على الأقل يتم إدراكها بشكل مختلف في بيئات مختلفة، وإن لم يكن بالطريقة التي توقعها الباحثون.ونظرًا للصعوبة الواضحة المتمثلة في إرسال الأشخاص إلى الفضاء، فقد وضع فريق البحث مجموعة من المشاركين في بيئة واقع افتراضي مصممة لمحاكاة تجربة التواجد في محطة الفضاء الدولية.ويوضح الفريق أن بيئة الواقع الافتراضي هذه تضمنت أجسامًا عائمة لمحاكاة انعدام الجاذبية، إلى جانب بيئة تحاكي البيئة داخل محطة الفضاء الدولية.ومن المثير للاهتمام أن المشاركين أفادوا أنه في حين ظلت رائحة الليمون كما هي في كلتا البيئتين، فإن رائحة الفانيليا واللوز بدت أكثر شدة في محطة الفضاء الدولية المحاكاة. ويشتبه الباحثون في أن الـ"بنزألدهيد"، وهو مركب عطري متطاير يوجد في اللوز والفانيليا، وليس الليمون، هو العامل الرئيسي في هذا.وبينما لا تقدم الدراسة بالضرورة إجابات حول سبب ضعف حواس التذوق والشم لدى رواد الفضاء، إلا أنها تؤكد أن بعض المركبات العطرية المتطايرة (الحلوة غالبا) أكثر عرضة للتغير والتأثر بالمحيط مقارنة بغيرها.ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن تحديد المركبات التي تحتفظ برائحتها في بيئات مثل محطة الفضاء الدولية، يمكن أن يخبرنا بالطريقة التي يتم بها تصميم أنظمة رواد الفضاء الغذائية.رسميا علماء يكشفون طبيعة "قلب القمر"دراسة تكشف وجود كميات مياه ضخمة في المريخ

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علوم, الفضاء, أخبار محطة الفضاء الدولية, المحطة الفضائية الدولية