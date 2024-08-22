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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240822/غراد-الروسية-تستهدف-قوات-المشاة-الأوكرانية-فيديو-1092011150.html
"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو
"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام وحدات قوات مجموعة "دنيبر" بشن ضربات مباشرة على القوى العسكرية العاملة في مقاطعة خيرسون. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T18:20+0000
2024-08-22T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية قامت بشن الضربات بواسطة راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، ما أدى إلى تحييد المجموعة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو

18:20 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Igor Russakمنظومة الصواريخ الحارقة "غراد"
منظومة الصواريخ الحارقة غراد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Igor Russak
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام وحدات قوات مجموعة "دنيبر" بشن ضربات مباشرة على القوى العسكرية العاملة في مقاطعة خيرسون.
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية قامت بشن الضربات بواسطة راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، ما أدى إلى تحييد المجموعة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأكدت الدفاع الروسية أن القوات الروسية، أسقطت مقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يستهدف القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية في مقاطعة سومي
11:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديو
مشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
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