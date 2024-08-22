https://sarabic.ae/20240822/غراد-الروسية-تستهدف-قوات-المشاة-الأوكرانية-فيديو-1092011150.html
"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو
"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام وحدات قوات مجموعة "دنيبر" بشن ضربات مباشرة على القوى العسكرية العاملة في مقاطعة خيرسون. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T18:20+0000
2024-08-22T18:20+0000
2024-08-22T18:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102089/73/1020897306_0:151:2884:1773_1920x0_80_0_0_f7552607e2b73cd62c8077af642a4bda.jpg
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية قامت بشن الضربات بواسطة راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، ما أدى إلى تحييد المجموعة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240822/الجيش-الروسي-يستهدف-القوات-والمعدات-العسكرية-الأوكرانية-في-مقاطعة-سومي-1091995903.html
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روسيا, رصد عسكري
"غراد" الروسية تستهدف قوات المشاة الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد لقيام وحدات قوات مجموعة "دنيبر" بشن ضربات مباشرة على القوى العسكرية العاملة في مقاطعة خيرسون.
وأوضحت الدفاع أن القوات الروسية قامت بشن الضربات بواسطة راجمات الصواريخ من طراز "غراد"، ما أدى إلى تحييد المجموعة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الجيش الروسي حرر بلدة ميجيفويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت الدفاع الروسية أن القوات الروسية، أسقطت مقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.