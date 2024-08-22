https://sarabic.ae/20240822/وزارة-الدفاع-الروسية-إسقاط-28-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1091980477.html
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 28 طائرة مسيرة أوكرانية
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 28 طائرة مسيرة أوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليل، فوق الأراضي الروسية. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T05:12+0000
2024-08-22T05:12+0000
2024-08-22T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 28 طائرة مسيرة".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة و4 مركبات وعدد من المدافع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.شاهد لحظة أسر 19 جنديا أوكرانيا تسللوا إلى مقاطعة كورسك... فيديومشاهد توثق تدمير القوات الروسية لموقع مختص بقذائف الهاون تابع لقوات كييف... فيديو
https://sarabic.ae/20240822/الدفاعات-الجوية-الروسية-تتصدى-لهجوم-أوكراني-بـ5-طائرات-مسيرة-في-روستوف-1091979779.html
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روسيا
وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 28 طائرة مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 28 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليل، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 28 طائرة مسيرة".
وأضاف البيان: "أُسقطت 13 مسيرة فوق مقاطعة فولغوغراد، و7 مسيرات فوق مقاطعة روستوف، و4 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود، و2 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك وواحدة فوق مقاطعة كورسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 470 جنديا، ودبابة و4 مركبات وعدد من المدافع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.