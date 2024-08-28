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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
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الإنسان والثقافة
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أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
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كيف يتضرر الاقتصاد اليمني المدمر بتصنيف "أنصار الله" جماعة إرهابية؟
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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لماذا لم تنجح الأندية الإيطالية بالفوز في دوري أبطال أوروبا منذ العام ألفين وعشرة
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240828/روسيا-تمنع-92-مواطنا-أمريكيا-من-دخول-البلاد-1092180636.html
روسيا تمنع 92 مواطنا أمريكيا من دخول البلاد
روسيا تمنع 92 مواطنا أمريكيا من دخول البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا منعت دخول 92 مواطنا أمريكيا إلى البلاد، من بينهم صحفيون ومسؤولون أمنيون. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T17:49+0000
2024-08-28T17:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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الخارجية الروسية
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جاء هذا الإعلان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، والتي أشارت فيه إلى أن هذا المنع يأتي في إطار الرد على المسار المعادي للروس الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يهدف إلى "هزيمة موسكو استراتيجيا". وكما أشار البيان، فإن المنع يشمل قادة ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية (نائب وزير الدفاع لسياسة الفضاء، ورئيس القيادة الفضائية للقوات المسلحة الأمريكية وآخرين)، ورؤساء شركات المجمعات الصناعية العسكرية الرئيسية، والمؤسسات المالية التي تزود القوات الأوكرانية بالأسلحة وترعى نظام كييف.بالإضافة إلى طاقم التحرير والمراسلين في الصحف الليبرالية العالمية الرائدة (وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، وورد بريس)، والمتورطين في نشر الأخبار المزيفة حول روسيا وقواتها المسلحة، بالإضافة إلى التغطية الدعائية للحرب الهجينة في واشنطن.وأضاف البيان: "نذّكر السلطات الأمريكية بحتمية العقوبة على الأعمال العدائية، سواء كنا نتحدث عن التشجيع المباشر لزيلينسكي وأتباعه على ارتكاب أعمال عدوانية وهجمات إرهابية، أو محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".كما توعدت وزارة الخارجية الروسية بتوسيع القائمة لتشمل المتورطين بشكل مباشر في الأنشطة المناهضة لروسيا.الخارجية الروسية: تنفيذ التهديدات ضد مينسك محفوف بالعواقب بالنسبة لكييف والدول الغربيةالخارجية الروسية: لا يمكن إجراء مفاوضات مع أوكرانيا في ظل هجومها على كورسك
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الخارجية الروسية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الخارجية الروسية

روسيا تمنع 92 مواطنا أمريكيا من دخول البلاد

17:49 GMT 28.08.2024
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا منعت دخول 92 مواطنا أمريكيا إلى البلاد، من بينهم صحفيون ومسؤولون أمنيون.
جاء هذا الإعلان لوزارة الخارجية الروسية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، والتي أشارت فيه إلى أن هذا المنع يأتي في إطار الرد على المسار المعادي للروس الذي تتبعه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي يهدف إلى "هزيمة موسكو استراتيجيا".
وكما أشار البيان، فإن المنع يشمل قادة ومسؤولي وكالات إنفاذ القانون، وأجهزة الاستخبارات الأمريكية (نائب وزير الدفاع لسياسة الفضاء، ورئيس القيادة الفضائية للقوات المسلحة الأمريكية وآخرين)، ورؤساء شركات المجمعات الصناعية العسكرية الرئيسية، والمؤسسات المالية التي تزود القوات الأوكرانية بالأسلحة وترعى نظام كييف.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
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19 أغسطس, 19:15 GMT
بالإضافة إلى طاقم التحرير والمراسلين في الصحف الليبرالية العالمية الرائدة (وول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، وورد بريس)، والمتورطين في نشر الأخبار المزيفة حول روسيا وقواتها المسلحة، بالإضافة إلى التغطية الدعائية للحرب الهجينة في واشنطن.
وأضاف البيان: "نذّكر السلطات الأمريكية بحتمية العقوبة على الأعمال العدائية، سواء كنا نتحدث عن التشجيع المباشر لزيلينسكي وأتباعه على ارتكاب أعمال عدوانية وهجمات إرهابية، أو محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".
كما توعدت وزارة الخارجية الروسية بتوسيع القائمة لتشمل المتورطين بشكل مباشر في الأنشطة المناهضة لروسيا.
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