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https://sarabic.ae/20240828/زيلينسكي-يصف-مسيرات-أورلان-الروسية-بأنها-تحد-خطير-لأوكرانيا-1092177419.html
زيلينسكي يصف مسيرات "أورلان" الروسية بأنها تحد خطير لأوكرانيا
زيلينسكي يصف مسيرات "أورلان" الروسية بأنها تحد خطير لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الطائرات الروسية دون طيار من طراز "أورلان" بأنها تمثل تحديًا خطيرًا لأوكرانيا. 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T16:05+0000
2024-08-28T16:05+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
زيلينسكي
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وخلال مؤتمر صحفي، اشتكى زيلينسكي من المسيرات الروسية قائلا: "لديهم الكثير من طائرات الاستطلاع دون طيار، وهذا تحد خطير حقًا".وقال الصحفي لزيلينسكي: "لكنك لن تستخدم، على سبيل المثال، باتريوت لإسقاط "أورلان"؟ إنه أمر مكلف للغاية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مسيرات "أورلان" قد تم استخدامها بنشاط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت كفاءتها كوسيلة لا غنى عنها للاستطلاع وتنفيذ الضربات الجوية.وفي وقت سابق، اشتكى فلاديمير زيلينسكي، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية.وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسيأمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
https://sarabic.ae/20240827/لا-يوجد-مال-زيلينسكي-يشكو-من-نقص-الأموال-اللازمة-لإنتاج-الأسلحة-1092144062.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, زيلينسكي

زيلينسكي يصف مسيرات "أورلان" الروسية بأنها تحد خطير لأوكرانيا

16:05 GMT 28.08.2024
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Leo Correa
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وصف فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الطائرات الروسية دون طيار من طراز "أورلان" بأنها تمثل تحديًا خطيرًا لأوكرانيا.
وخلال مؤتمر صحفي، اشتكى زيلينسكي من المسيرات الروسية قائلا: "لديهم الكثير من طائرات الاستطلاع دون طيار، وهذا تحد خطير حقًا".
وقال الصحفي لزيلينسكي: "لكنك لن تستخدم، على سبيل المثال، باتريوت لإسقاط "أورلان"؟ إنه أمر مكلف للغاية".

ووفقا لزيلينسكي، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها الوسائل الكافية، بما في ذلك الدفاع الجوي، لمواجهة الطائرات الروسية دون طيار.

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
"لا يوجد مال"... زيلينسكي يشكو من نقص الأموال اللازمة لإنتاج الأسلحة
أمس, 15:51 GMT
وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مسيرات "أورلان" قد تم استخدامها بنشاط منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وأثبتت كفاءتها كوسيلة لا غنى عنها للاستطلاع وتنفيذ الضربات الجوية.
وفي وقت سابق، اشتكى فلاديمير زيلينسكي، من نقص الأموال في أوكرانيا لإنتاج أسلحتها الخاصة ومن بطء تدفق المساعدات الغربية.
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
البنتاغون: واشنطن لا تخطط لرفع القيود عن القوات المسلحة الأوكرانية لضرب العمق الروسي
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