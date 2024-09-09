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السيسي يؤكد الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يوقف النار في غزة
السيسي يؤكد الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يوقف النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "ضرورة أن يتزامن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". 09.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-09T14:01+0000
2024-09-09T14:01+0000
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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس السيسي بحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الأوضاع في غزة والشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع.وشدد السيسي، على "المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية"، مؤكدا ضرورة إنهاء العنف والتصعيد بالضفة الغربية ونزع فتيل التوتر بالمنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار.وفي بيان آخر، أكد الرئيس المصري، خلال لقائه وزير الخارجية الدنماركي، على "ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين"، مشددا على أهمية دعم الدور الإنساني لوكالة الأونروا وحمايتها من أي عراقيل. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، أن "موقف مصر واضح بالرفض الكامل للتصريحات والأكاذيب الإسرائيلية حول الحدود مع قطاع غزة".وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، أن "أكاذيب إسرائيل تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل وتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة"، مؤكدًا أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".وأضاف: "تصريحات نتنياهو هدفها تشتيت الانتباه عن التوصل لصفقة بشأن غزة "، متابعا: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد وتجد مبررات وأعذار تصدر عن إسرائيل".وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الكل يعلم الجهد الذي قامت به مصر في محاربة الإرهاب وتدمير الأنفاق التي كانت قائمة وورثتها من عقود سابقة"، قائلا: "لا نقبل المزايدة على مصر في جهودها للقضاء على الإرهاب وتهريب الأسلحة".وكشف عبد العاطي عن أن "مصر أقامت سياجا أمنيا لضمان التدمير الكامل لكافة الأنفاق الموجودة والتي يعود أصلها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لغزة"، مشيرًا إلى أن "الدولة المصرية استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير الأنفاق على طول الحدود".وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفًا أن "استمرار إغلاق إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات لغزة".وكانت جمهورية مصر العربية، قد أعربت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.وحمّلت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".وأكد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار مصر الآن, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

السيسي يؤكد الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق يوقف النار في غزة

14:01 GMT 09.09.2024
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Julie Jacobson
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على "ضرورة أن يتزامن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "الرئيس السيسي بحث مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الأوضاع في غزة والشرق الأوسط وجهود وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أكد خطورة خطوات التصعيد المستمر التي تدفع في اتجاه توسيع دائرة الصراع.
وشدد السيسي، على "المسؤوليات التي تقع على عاتق المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي للضغط المكثف للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية"، مؤكدا ضرورة إنهاء العنف والتصعيد بالضفة الغربية ونزع فتيل التوتر بالمنطقة لاستعادة الأمن والاستقرار.
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وفي بيان آخر، أكد الرئيس المصري، خلال لقائه وزير الخارجية الدنماركي، على "ضرورة تغليب مسار التهدئة والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل المحتجزين"، مشددا على أهمية دعم الدور الإنساني لوكالة الأونروا وحمايتها من أي عراقيل.
وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، في وقت سابق، أن "موقف مصر واضح بالرفض الكامل للتصريحات والأكاذيب الإسرائيلية حول الحدود مع قطاع غزة".
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي، لارس لوكا راسموسن، أن "أكاذيب إسرائيل تستهدف لفت الانتباه عن التوصل إلى صفقة تبادل وتنفيذ وقف إطلاق النار بغزة"، مؤكدًا أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع".
وأضاف: "تصريحات نتنياهو هدفها تشتيت الانتباه عن التوصل لصفقة بشأن غزة "، متابعا: "كلما اقتربنا من اتفاق في غزة نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد وتجد مبررات وأعذار تصدر عن إسرائيل".
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وشدد وزير الخارجية المصري على أن "الكل يعلم الجهد الذي قامت به مصر في محاربة الإرهاب وتدمير الأنفاق التي كانت قائمة وورثتها من عقود سابقة"، قائلا: "لا نقبل المزايدة على مصر في جهودها للقضاء على الإرهاب وتهريب الأسلحة".
وكشف عبد العاطي عن أن "مصر أقامت سياجا أمنيا لضمان التدمير الكامل لكافة الأنفاق الموجودة والتي يعود أصلها إلى فترة الاحتلال الإسرائيلي لغزة"، مشيرًا إلى أن "الدولة المصرية استثمرت الكثير من الموارد المالية لتدمير الأنفاق على طول الحدود".
وأكد أن "مصر تبذل أقصى جهد في العملية التفاوضية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، مضيفًا أن "استمرار إغلاق إسرائيل للجانب الفلسطيني من معبر رفح يحول دون إدخال المساعدات لغزة".
وكانت جمهورية مصر العربية، قد أعربت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها، إن "نتنياهو حاول من خلال تصريحاته، الزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي، وعرقلة التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة"، مؤكدة رفضها لكافة المزاعم التي يتم تناولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن.
وحمّلت مصر "الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية والتي تؤدي الي مزيد من التصعيد في المنطقة"، مؤكدة "حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة".
وأكد نتنياهو، يوم الاثنين الماضي، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
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