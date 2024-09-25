https://sarabic.ae/20240925/أردوغان-واشنطن-والناتو-لا-يريدان-منح-أوكرانيا-عضوية-في-الحلف---1093088632.html

أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف

أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدون أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T11:38+0000

2024-09-25T11:38+0000

2024-09-25T11:38+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

ناتو

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/08/1086807206_0:0:1138:640_1920x0_80_0_0_3865377ef11de4876802ccc30128e626.jpg

وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية، ردا على سؤال حول موقف تركيا من مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "الولايات المتحدة، أولا وقبل كل شيء، لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي. وهناك عدد من دول "الناتو" لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف".وأضاف أردوغان: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بناء على الحقائق التي نراها. واستناداً إلى هذه الحقائق، نرى أن هذه القضايا (انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي) لا ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار بحماس، عندما نتخذ القرارات، نأخذ في الاعتبار مواقف جميع أعضاء "الناتو"، ونحن نتخذ قرارات بناء على هذا".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس سريع. وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال الأمين العام للحلف آنذاك، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في "الناتو" مستحيلة أثناء النزاع المسلح.وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت، في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتوتقرير: عضوية أوكرانيا في الناتو تقلص من احتمال التوصل إلى التسوية السلمية للصراع

https://sarabic.ae/20240718/إعلام-أمريكي-يبدو-أن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-غير-مطروحة-على-الطاولة-في-الوقت-الحالي-1090929140.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناتو, الناتو