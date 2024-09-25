أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف

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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
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السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
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25 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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29 د
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29 د
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150 د
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183 د
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بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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عرب بوينت بودكاست
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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https://sarabic.ae/20240925/أردوغان-واشنطن-والناتو-لا-يريدان-منح-أوكرانيا-عضوية-في-الحلف---1093088632.html
أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف
أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدون أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:38+0000
2024-09-25T11:38+0000
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وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية، ردا على سؤال حول موقف تركيا من مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "الولايات المتحدة، أولا وقبل كل شيء، لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي. وهناك عدد من دول "الناتو" لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف".وأضاف أردوغان: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بناء على الحقائق التي نراها. واستناداً إلى هذه الحقائق، نرى أن هذه القضايا (انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي) لا ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار بحماس، عندما نتخذ القرارات، نأخذ في الاعتبار مواقف جميع أعضاء "الناتو"، ونحن نتخذ قرارات بناء على هذا".وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس سريع. وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال الأمين العام للحلف آنذاك، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في "الناتو" مستحيلة أثناء النزاع المسلح.وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت، في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتوتقرير: عضوية أوكرانيا في الناتو تقلص من احتمال التوصل إلى التسوية السلمية للصراع
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, ناتو, الناتو

أردوغان: واشنطن و"الناتو" لا يريدان منح أوكرانيا عضوية في الحلف

11:38 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Denes Erdosالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Denes Erdos
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وعدد من أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يريدون أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف.
وقال الرئيس التركي في مقابلة مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية، ردا على سؤال حول موقف تركيا من مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي: "الولايات المتحدة، أولا وقبل كل شيء، لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي. وهناك عدد من دول "الناتو" لا تريد أن تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف".
وأضاف أردوغان: "نحن بحاجة إلى اتخاذ قرار بناء على الحقائق التي نراها. واستناداً إلى هذه الحقائق، نرى أن هذه القضايا (انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي) لا ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار بحماس، عندما نتخذ القرارات، نأخذ في الاعتبار مواقف جميع أعضاء "الناتو"، ونحن نتخذ قرارات بناء على هذا".
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام أمريكي: يبدو أن عضوية أوكرانيا في الناتو غير مطروحة على الطاولة في الوقت الحالي
18 يوليو, 17:07 GMT
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على أساس سريع. وفي الوقت نفسه، صرح القائم بأعمال الأمين العام للحلف آنذاك، ينس ستولتنبرغ، أن عضوية أوكرانيا الكاملة في "الناتو" مستحيلة أثناء النزاع المسلح.
وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت، في وقت سابق، أن أوكرانيا لن تنضم أبدا إلى حلف شمال الأطلسي.
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
تقرير: عضوية أوكرانيا في الناتو تقلص من احتمال التوصل إلى التسوية السلمية للصراع
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:54 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:16 GMT
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