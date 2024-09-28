https://sarabic.ae/20240928/نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-واشنطن-شاركت-في-اغتيال-نصر-الله-وكل-قيادات-المقاومة-1093216392.html

نائب رئيس البرلمان الجزائري: واشنطن شاركت في اغتيال نصر الله وكل قيادات المقاومة

نائب رئيس البرلمان الجزائري: واشنطن شاركت في اغتيال نصر الله وكل قيادات المقاومة

سبوتنيك عربي

اتهم نائب رئيس البرلمان الجزائري موسى خرفي، الولايات المتحدة الأمريكية بالضلوع في عملية اغتيال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، وقيادات في... 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T15:13+0000

2024-09-28T15:13+0000

2024-09-28T15:13+0000

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وقال خرفي في حديثه مع "سبوتنيك"، إن "واشنطن تمارس التضليل بقولها أنها لم تكن على علم أو إطلاع، في الوقت الذي تخطط وتشارك وتشرف على تنفيذ العمليات الإجرامية وقتل الأطفال والنساء".وأوضح أن "نتنياهو يتحدث بلغة تؤكد الضوء الأخضر من أمريكا بالقتل وارتكاب المذابح في كل مكان، بل بمشاركتها كل الخطوات العملية".وأضاف أن "مثل هذه العملية لا يمكن القيام بها، إلا بضوء أخضر من الجانب الأمريكي، كما أن الأسلحة التي يقتل بها الإسرائيلي الأطفال والنساء في غزة ولبنان، خاصة أن القنابل الذكية التي تستخدمها إسرائيل هي من صنع واشنطن، التي تمدها بها وتشرف على استخدامها".واستطرد بالقول: "كل مجاهد في سبيل تحرير الأوطان، مصيره كما يريده هو الاستشهاد، في حين أن استشهاد نصر الله، فيه خسارة كبيرة للبنان والمنطقة، لكنه يبقى المصير الذي أراده، بعد أن حرر الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي، واستطاع حماية الحدود مع الكيان طيلة هذه السنوات، وقدم الدعم والمساندة للفلسطينين ضد الاحتلال الغاشم".وتابع خرفي: "الوقوف في وجه الاستعمار والاحتلال هو فعل تاريخي لا يمكن القضاء عليه باغتيال القيادات والأشخاص، حيث يؤكد التاريخ أن الإرادة والمقاومة مستمرة حتى تحرير الأوطان".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أمس الجمعة.وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".وتابع بيان "حزب الله": "إننا نعزي صاحب العصر والزمان، وولي أمر المسلمين الإمام علي الخامنئي، دام ظله والمراجع العظام والمجاهدين والمؤمنين وأمة المقاومة وشعبنا اللبناني الصابر والمجاهد والأمة الإسلامية جمعاء وكافة الأحرار والمستضعفين في العالم، وعائلته الشريفة الصابرة، ونبارك للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، نيله أرفع الأوسمة الإلهية، وسام الإمام الحسين عليه السلام، محققا أغلى أمانيه وأسمى مراتب الإيمان والعقيدة الخالصة، شهيدا على طريق القدس وفلسطين، ونعزي ونبارك برفاقه الشهداء الذين التحقوا بموكبه الطاهر والمقدس إثر الغارة الصهيونية الغادرة على الضاحية الجنوبية".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن رسميا اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء أمس على حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله وأحد مؤسسيه.وأضاف أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.كما نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة.وقال بزشكيان عبر منصة "إكس": "لقد حقق الأمين العام لـ"حزب الله" وفخر المسلمين الشهيد حسن نصر الله، حلمه الذي طالما حلم به، وهو بلوغ أعلى مراتب الشهادة، ولا توجد كلمات تصف قيادته وشجاعته وبسالته ونضاله المستمر طيلة حياته".وأكد أن "الهجوم الإرهابي الذي شنّه الصهاينة، مساء أمس الجمعة، في الضاحية الجنوبية لبيروت، وغياب شخصيات بارزة من المقاومة، وعلى رأسهم حسن نصر الله، سيعزز شجرة المقاومة أكثر من أي وقت مضى، وسيظل اسم حسن نصر الله، يلمع إلى الأبد في العالم الإسلامي".وشدد بزشكيان على أن "المجتمع الدولي لن ينسى أن أوامر تنفيذ هذا الهجوم الإرهابي صدرت من مدينة نيويورك الأمريكية، وأن الأمريكيين لا يستطيعون تبرئة أنفسهم من التعاون مع الصهاينة".

https://sarabic.ae/20240928/حزب-الله-يؤكد-رسميا-مقتل-حسن-نصر-الله---عاجل-1093210679.html

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