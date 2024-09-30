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القوات الروسية تتصدى لـ5 محاولات للقوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الحدود في مقاطعة كورسك
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ميقاتي يؤكد استعداد لبنان لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني ويتحدث عن موعد انتخاب الرئيس
ميقاتي يؤكد استعداد لبنان لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني ويتحدث عن موعد انتخاب الرئيس
سبوتنيك عربي
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، على "ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني". 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T10:37+0000
2024-09-30T10:37+0000
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وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إن "لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني لتنفيذ مهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام"، مؤكدا أن لبنان اليوم يقبل كل المساعدات الإنسانية لتفادي الكارثة.وأضاف أنه "اتفق مع رئيس البرلمان نبيه بري على أنه فور وقف إطلاق النار سينعقد البرلمان لتسمية رئيس للجمهورية توافقي"، متابعا: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701".يأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.وقال الحزب في بيان رسمي، إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم مدة 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".وقبلها بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ميقاتي يؤكد استعداد لبنان لإرسال الجيش إلى جنوب نهر الليطاني ويتحدث عن موعد انتخاب الرئيس

10:37 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaرئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي
رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الإثنين، على "ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 لتهدئة الوضع في الجنوب اللبناني".
وقال ميقاتي، في مؤتمر صحفي، إن "لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى جنوب الليطاني لتنفيذ مهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام"، مؤكدا أن لبنان اليوم يقبل كل المساعدات الإنسانية لتفادي الكارثة.
وأضاف أنه "اتفق مع رئيس البرلمان نبيه بري على أنه فور وقف إطلاق النار سينعقد البرلمان لتسمية رئيس للجمهورية توافقي"، متابعا: "نؤكد موافقتنا وتعهدنا بتطبيق وقف إطلاق النار فورا للبحث في تطبيق القرار الأممي رقم 1701".
كلمة لنائب الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
"حزب الله" ينفي إدعاءات إسرائيل ويكشف لأول مرة من كان رفقة نصر الله أثناء ضربة حريك
09:05 GMT
يأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي، إن "حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" التحق برفاقه الشهداء العظام، الذين قاد مسيرتهم مدة 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
وقبلها بساعات أعلن الجيش الإسرائيلي، رسميا، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت نفذها أمس الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه نجح في القضاء على حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" وأحد مؤسسيه، مساء الجمعة الماضية.، مضيفا أنه قضى أيضا على علي كركي، قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" وعدد آخر من قادة الحزب.
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