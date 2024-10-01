https://sarabic.ae/20241001/الرئيس-الإيراني-لسنا-دعاة-حرب-ونقف-بوجه-أي-تهديد-بحزم-1093337227.html

الرئيس الإيراني: لسنا دعاة حرب ونقف بوجه أي تهديد بحزم

الرئيس الإيراني: لسنا دعاة حرب ونقف بوجه أي تهديد بحزم

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد. 01.10.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني، موجهًا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إيران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".وقال بزشكيان:وشدد الرئيس الإيراني على أن "هذا الإجراء جاء دفاعا عن المصالح والمواطنين الإيرانيين، وهذا جزء فحسب من قدراتنا ولا تدخلوا في مواجهة مع إيران".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق". وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.

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