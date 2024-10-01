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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دعم عسكري مصري للصومال.. ما الأهداف؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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خبير: لا خطوط حمراء في المواجهة مع إسرائيل
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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
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شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
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ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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https://sarabic.ae/20241001/الرئيس-الإيراني-لسنا-دعاة-حرب-ونقف-بوجه-أي-تهديد-بحزم-1093337227.html
الرئيس الإيراني: لسنا دعاة حرب ونقف بوجه أي تهديد بحزم
الرئيس الإيراني: لسنا دعاة حرب ونقف بوجه أي تهديد بحزم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد. 01.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-01T20:42+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني، موجهًا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إيران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".وقال بزشكيان:وشدد الرئيس الإيراني على أن "هذا الإجراء جاء دفاعا عن المصالح والمواطنين الإيرانيين، وهذا جزء فحسب من قدراتنا ولا تدخلوا في مواجهة مع إيران".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق". وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20241001/حماس-تشيد-بضربات-إيران-الصاروخية-انتقاما-لمقتل-هنية-ونصر-الله-ونيلفورشان-1093334716.html
https://sarabic.ae/20241001/هذا-يوم-استثنائي--حماس-تعلق-على-الضربة-الإيرانية-لإسرائيل--1093335789.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الرئيس الإيراني: لسنا دعاة حرب ونقف بوجه أي تهديد بحزم

20:42 GMT 01.10.2024
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس الإيراني، موجهًا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن "إيران ليست من دعاة الحرب لكنها تقف بحزم في وجه أي تهديد".
إطلاق صواريخ في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حماس" تشيد بضربات إيران الصاروخية انتقاما لمقتل هنية ونصر الله ونيلفورشان
18:55 GMT
وقال بزشكيان:

تأسيسًا على الحقوق المشروعة وبهدف السلام والأمن لإيران والمنطقة، تم الرد ردا حازما على اعتداءات الكيان الصهيوني.

وشدد الرئيس الإيراني على أن "هذا الإجراء جاء دفاعا عن المصالح والمواطنين الإيرانيين، وهذا جزء فحسب من قدراتنا ولا تدخلوا في مواجهة مع إيران".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قد أكد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أنه تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، قائلا: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل".
وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق نحو 200 صاروخ من إيران باتجاه إسرائيل.
فيما قالت بعثة إيران في الأمم المتحدة: "إذا تجرّأت إسرائيل على الرد فسوق يتبع ذلك رد إيراني ساحق". وأشارت وسائل إعلام غربية إلى أن الولايات المتحدة تعزز بقوة الاستعدادات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ضد هجوم صاروخي إيراني جديد.
كتائب عز الدين القسام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"هذا يوم استثنائي"... "حماس" تعلق على الضربة الإيرانية لإسرائيل
19:56 GMT
وشن الجيش الإسرائيلي عملية برية، صباح اليوم الثلاثاء، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
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