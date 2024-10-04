الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض

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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
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ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
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خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
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الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض
الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي في الدفاع المدني اللبناني، سعد الأسمر، أن إسرائيل تمنع قوات الدفاع المدني من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T11:30+0000
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وقال الأسمر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تهديدات إسرائيلية وصلت إلى المديرية العامة للدفاع المدني عبر إحدى الأجهزة الرباعية التابعة لها، تنذر بضرورة انسحاب عناصرها من الضاحية الجنوبية لبيروت".وأوضح الأسمر أن "الرسالة الإسرائيلية أمهلت عناصر الدفاع المدني عشر دقائق قبل أن تقصف النقاط التي كانوا يتمركزون فيها، ويقومون بإطفاء الحرائق التي تسبب بها القصف المتواصل".وأكد أن "إسرائيل تهدد كل طواقم الإسعاف والإطفاء ولا تسمح لها بمواصلة عملية إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض أو إخماد النيران".وشدد الأسمر على أن "الأطقم الإغاثية تعاني من صعوبات عدة خلال قيامها بالعمليات الإنسانية، إذ أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار هائل ونسف مربعات سكنية كاملة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد اللبناني بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.المرشد الإيراني: الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب اللهخامنئي: نصر الله كان راية المقاومة وما قامت به قواتنا أقل جزاء للجرائم الصهيونية
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لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لبنان, أخبار لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض

11:30 GMT 04.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albayالعسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أكد رئيس المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي في الدفاع المدني اللبناني، سعد الأسمر، أن إسرائيل تمنع قوات الدفاع المدني من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض.
وقال الأسمر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تهديدات إسرائيلية وصلت إلى المديرية العامة للدفاع المدني عبر إحدى الأجهزة الرباعية التابعة لها، تنذر بضرورة انسحاب عناصرها من الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأوضح الأسمر أن "الرسالة الإسرائيلية أمهلت عناصر الدفاع المدني عشر دقائق قبل أن تقصف النقاط التي كانوا يتمركزون فيها، ويقومون بإطفاء الحرائق التي تسبب بها القصف المتواصل".
وأضاف الأسمر: "رسائل التهديد وصلت إلى كل الأطقم العاملة على الأرض، بما في ذلك الجمعيات والمنظمات المدنية والإنسانية".
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وأكد أن "إسرائيل تهدد كل طواقم الإسعاف والإطفاء ولا تسمح لها بمواصلة عملية إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض أو إخماد النيران".
وشدد الأسمر على أن "الأطقم الإغاثية تعاني من صعوبات عدة خلال قيامها بالعمليات الإنسانية، إذ أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار هائل ونسف مربعات سكنية كاملة".
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وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد اللبناني بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
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