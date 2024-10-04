https://sarabic.ae/20241004/الدفاع-المدني-اللبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تمنعنا-من-إخماد-النيران-وانتشال-المدنيين-من-تحت-الأنقاض--1093428481.html

الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض

الدفاع المدني اللبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تمنعنا من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت الأنقاض

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي في الدفاع المدني اللبناني، سعد الأسمر، أن إسرائيل تمنع قوات الدفاع المدني من إخماد النيران وانتشال المدنيين من تحت... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T11:30+0000

2024-10-04T11:30+0000

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وقال الأسمر في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إن "تهديدات إسرائيلية وصلت إلى المديرية العامة للدفاع المدني عبر إحدى الأجهزة الرباعية التابعة لها، تنذر بضرورة انسحاب عناصرها من الضاحية الجنوبية لبيروت".وأوضح الأسمر أن "الرسالة الإسرائيلية أمهلت عناصر الدفاع المدني عشر دقائق قبل أن تقصف النقاط التي كانوا يتمركزون فيها، ويقومون بإطفاء الحرائق التي تسبب بها القصف المتواصل".وأكد أن "إسرائيل تهدد كل طواقم الإسعاف والإطفاء ولا تسمح لها بمواصلة عملية إنقاذ المدنيين من تحت الأنقاض أو إخماد النيران".وشدد الأسمر على أن "الأطقم الإغاثية تعاني من صعوبات عدة خلال قيامها بالعمليات الإنسانية، إذ أن القصف الإسرائيلي تسبب في دمار هائل ونسف مربعات سكنية كاملة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، شن عملية برية في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد اللبناني بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.المرشد الإيراني: الأعداء لن يحققوا النصر أبدا على حماس وحزب اللهخامنئي: نصر الله كان راية المقاومة وما قامت به قواتنا أقل جزاء للجرائم الصهيونية

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