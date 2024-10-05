https://sarabic.ae/20241005/الأسد-الهجوم-الإيراني-على-إسرائيل-أعطى-درسا-للكيان-الصهيوني-بأن-محور-المقاومة-قادر-على-ردعه-1093457353.html
الأسد: الهجوم الإيراني على إسرائيل أعطى درسا للكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردعه
الأسد: الهجوم الإيراني على إسرائيل أعطى درسا للكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردعه
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أعطى درسا للكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردعه وإفشال مخططاته. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T11:07+0000
2024-10-05T11:07+0000
2024-10-05T11:07+0000
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العالم
الأسد: الهجوم الإيراني على إسرائيل أعطى درسا للكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردعه
يتبع
أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أعطى درسا للكيان الصهيوني بأن محور المقاومة قادر على ردعه وإفشال مخططاته.