https://sarabic.ae/20241007/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتحدث-عن-عدم-وجود-نقطة-تحول-في-الصراع-الأوكراني-1093523271.html
ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر حتمًا في القتال ولن تتمكن حتى من الاحتفاظ بمواقعها على خط الجبهة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T16:26+0000
2024-10-07T16:26+0000
2024-10-07T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ميزان القوى الفعلي على الأرض يقف بشكل حاسم ولا رجعة فيه إلى جانب روسيا".وأوضح أن السؤال الوحيد، ما هو المسار الذي ستختاره روسيا، هل سيكون التدمير التدريجي للقوات الأوكرانية المتبقية أو تحقيق اختراق سريع على طول خط المواجهة بأكمله.واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كلا الخيارين ممكنان، ولكن بغض النظر عن المسار الذي يختارونه، سوف يفوزون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسكصواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديوالقوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر حتمًا في القتال ولن تتمكن حتى من الاحتفاظ بمواقعها على خط الجبهة.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ميزان القوى الفعلي على الأرض يقف بشكل حاسم ولا رجعة فيه إلى جانب روسيا".
وتابع: "بالنسبة لأوكرانيا، لا يوجد طريق لتحقيق النصر، والآن لن تتمكن كييف من الحفاظ على الخطوط الأمامية الحالية، وهذا أمر لا رجعة فيه عن المسار المقصود".
وأوضح أن السؤال الوحيد، ما هو المسار الذي ستختاره روسيا، هل سيكون التدمير التدريجي للقوات الأوكرانية المتبقية أو تحقيق اختراق سريع على طول خط المواجهة بأكمله.
واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كلا الخيارين ممكنان، ولكن بغض النظر عن المسار الذي يختارونه، سوف يفوزون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.