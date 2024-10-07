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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
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الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241007/ضابط-أمريكي-متقاعد-يتحدث-عن-عدم-وجود-نقطة-تحول-في-الصراع-الأوكراني-1093523271.html
ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني
ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر حتمًا في القتال ولن تتمكن حتى من الاحتفاظ بمواقعها على خط الجبهة. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T16:26+0000
2024-10-07T16:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ميزان القوى الفعلي على الأرض يقف بشكل حاسم ولا رجعة فيه إلى جانب روسيا".وأوضح أن السؤال الوحيد، ما هو المسار الذي ستختاره روسيا، هل سيكون التدمير التدريجي للقوات الأوكرانية المتبقية أو تحقيق اختراق سريع على طول خط المواجهة بأكمله.واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كلا الخيارين ممكنان، ولكن بغض النظر عن المسار الذي يختارونه، سوف يفوزون".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسكصواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديوالقوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
https://sarabic.ae/20241007/صاروخ-إسكندر-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مؤسسة-بافلوغراد-الصناعية-في-أوكرانيا-فيديو---1093516992.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي متقاعد يتحدث عن عدم وجود نقطة تحول في الصراع الأوكراني

16:26 GMT 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، أن القوات الأوكرانية ستخسر حتمًا في القتال ولن تتمكن حتى من الاحتفاظ بمواقعها على خط الجبهة.
وقال ديفيس على موقع "يوتيوب": "ميزان القوى الفعلي على الأرض يقف بشكل حاسم ولا رجعة فيه إلى جانب روسيا".

وتابع: "بالنسبة لأوكرانيا، لا يوجد طريق لتحقيق النصر، والآن لن تتمكن كييف من الحفاظ على الخطوط الأمامية الحالية، وهذا أمر لا رجعة فيه عن المسار المقصود".

وأوضح أن السؤال الوحيد، ما هو المسار الذي ستختاره روسيا، هل سيكون التدمير التدريجي للقوات الأوكرانية المتبقية أو تحقيق اختراق سريع على طول خط المواجهة بأكمله.
صاروخ إسكندر يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا... فيديو
13:39 GMT
واختتم ميركوريس كلامه، قائلاً: "كلا الخيارين ممكنان، ولكن بغض النظر عن المسار الذي يختارونه، سوف يفوزون".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
صواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديو
القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:06 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
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