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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241009/لا-خطوة-للوراء-إعلام-يكشف-عن-التكتيكات-الانتحارية-للقوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1093588992.html
"لا خطوة للوراء"... إعلام يكشف عن التكتيكات الانتحارية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة
"لا خطوة للوراء"... إعلام يكشف عن التكتيكات الانتحارية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الأوكرانية تلتزم بتكتيكات خطيرة تحاول من خلالها عدم التراجع خطوة واحدة بشكل متهور. 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T15:59+0000
2024-10-09T15:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: الاستراتيجية الأوكرانية الانتحارية، التي يمكن وصفها بشعار "لا خطوة إلى الوراء"، بدأت تؤتي نتائجها السلبية.وأوضح المقال أن معظم الألوية الأوكرانية هُزمت أو استنزفت بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك، استنفدت كييف احتياطياتها.وأضاف المقال: "معنويات الجيش الأوكراني منخفضة، والفرار من الخدمة وانعدام الثقة في النجاح منتشران".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسكصواريخ "يارس" النووية الروسية تخرج من مقراتها وتنتشر... فيديوالقوات الروسية تصد هجم
https://sarabic.ae/20241007/صاروخ-إسكندر-يدمر-نقطة-انتشار-أوكرانية-في-مؤسسة-بافلوغراد-الصناعية-في-أوكرانيا-فيديو---1093516992.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

"لا خطوة للوراء"... إعلام يكشف عن التكتيكات الانتحارية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة

15:59 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية بأن القوات الأوكرانية تلتزم بتكتيكات خطيرة تحاول من خلالها عدم التراجع خطوة واحدة بشكل متهور.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: الاستراتيجية الأوكرانية الانتحارية، التي يمكن وصفها بشعار "لا خطوة إلى الوراء"، بدأت تؤتي نتائجها السلبية.

وأكد المقال أن القوات المسلحة الأوكرانية تتراجع في جميع قطاعات خط المواجهة تقريبًا.

وأوضح المقال أن معظم الألوية الأوكرانية هُزمت أو استنزفت بشكل كبير، وبالإضافة إلى ذلك، استنفدت كييف احتياطياتها.
صاروخ إسكندر يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صاروخ "إسكندر" يدمر نقطة انتشار أوكرانية في مؤسسة بافلوغراد الصناعية في أوكرانيا... فيديو
7 أكتوبر, 13:39 GMT
وأضاف المقال: "معنويات الجيش الأوكراني منخفضة، والفرار من الخدمة وانعدام الثقة في النجاح منتشران".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
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