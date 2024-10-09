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Зенитный ракетный комплекс Тор Центрального военного округа на боевом дежурстве на Авдеевском направлении СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241009/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-عملية-القوات-المسلحة-الروسية-في-أوغليدار-أدت-إلى-انهيار-الجبهة-1093597628.html
مستشار سابق لدى البنتاغون: عملية القوات المسلحة الروسية في أوغليدار أدت إلى انهيار الجبهة
مستشار سابق لدى البنتاغون: عملية القوات المسلحة الروسية في أوغليدار أدت إلى انهيار الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات الروسية بعد تحرير أوغليدار، كثفت من انهيار الجبهة الأوكرانية في منطقة... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T20:38+0000
2024-10-09T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "انظر إلى العمليات الروسية في أوغليدار وبالقرب من خاركوف، الجبهة الأوكرانية بأكملها تنهار".وفي السياق ذاته، لفت ماكغريغور الانتباه إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية لا ترغب في الانجرار إلى حرب ضد روسيا، لذا تتوقف عن دعم نظام كييف.وختم ماكغريغور قائلا: "النتيجة محددة سلفا بالفعل".وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241009/لا-خطوة-للوراء-إعلام-يكشف-عن-التكتيكات-الانتحارية-للقوات-الأوكرانية-على-خط-المواجهة-1093588992.html
https://sarabic.ae/20241009/إسكندر-إم-يستهدف-تجمعا-لقوات-كييف-ومنظومات-باتريوت-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك-1093591237.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

مستشار سابق لدى البنتاغون: عملية القوات المسلحة الروسية في أوغليدار أدت إلى انهيار الجبهة

20:38 GMT 09.10.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قاذفة الصواريخ المتعددة "غراد" التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات الروسية بعد تحرير أوغليدار، كثفت من انهيار الجبهة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة.
وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "انظر إلى العمليات الروسية في أوغليدار وبالقرب من خاركوف، الجبهة الأوكرانية بأكملها تنهار".

وأوضح ماكغريغور أنه لم تعد هناك عقبات كثيرة أمام الجيش الروسي لعبور نهر الدنيبر والذهاب إلى كييف.

وفي السياق ذاته، لفت ماكغريغور الانتباه إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية لا ترغب في الانجرار إلى حرب ضد روسيا، لذا تتوقف عن دعم نظام كييف.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
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"لا خطوة للوراء"... إعلام يكشف عن التكتيكات الانتحارية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة
15:59 GMT
وختم ماكغريغور قائلا: "النتيجة محددة سلفا بالفعل".
وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إطلاق ناجح من منظومة الصواريخ التكتيكية إسكندر-إم في حقل كابوستين يار بمنطقة أستراخان لمدى أكثر من 100 كم. وقد جرت المناورات ضمن إطار التدريبات التكتيكية لجنود المنطقة العسكرية الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر إم" يستهدف تجمعا لقوات كييف ومنظومات "باتريوت" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك
17:12 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية
الجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية
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