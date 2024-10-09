https://sarabic.ae/20241009/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-عملية-القوات-المسلحة-الروسية-في-أوغليدار-أدت-إلى-انهيار-الجبهة-1093597628.html

مستشار سابق لدى البنتاغون: عملية القوات المسلحة الروسية في أوغليدار أدت إلى انهيار الجبهة

مستشار سابق لدى البنتاغون: عملية القوات المسلحة الروسية في أوغليدار أدت إلى انهيار الجبهة

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، دوغلاس ماكغريغور، بأن القوات الروسية بعد تحرير أوغليدار، كثفت من انهيار الجبهة الأوكرانية في منطقة... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T20:38+0000

2024-10-09T20:38+0000

2024-10-09T20:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "انظر إلى العمليات الروسية في أوغليدار وبالقرب من خاركوف، الجبهة الأوكرانية بأكملها تنهار".وفي السياق ذاته، لفت ماكغريغور الانتباه إلى أن العديد من دول أوروبا الشرقية لا ترغب في الانجرار إلى حرب ضد روسيا، لذا تتوقف عن دعم نظام كييف.وختم ماكغريغور قائلا: "النتيجة محددة سلفا بالفعل".وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير مدينة أوغليدار، وكانت هذه المدينة آخر معقل رئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية المرتبطة بالمؤسسات الدفاعيةالجيش الروسي يستهدف مطارات ومنشآت الطاقة التي تدعم أنشطة القوات المسلحة الأوكرانية

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