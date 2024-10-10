https://sarabic.ae/20241010/إصابة-سفينة-في-البحر-الأحمر-بأضرار-طفيفة-نتيجة-استهدافها-بمقذوف-وانفجار-اثنين-آخرين-1093601697.html

إصابة سفينة في البحر الأحمر بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بمقذوف وانفجار اثنين آخرين

إصابة سفينة في البحر الأحمر بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بمقذوف وانفجار اثنين آخرين

سبوتنيك عربي

أُصيبت سفينة في البحر الأحمر بأضرار، اليوم الخميس، إثر تعرضها لهجوم بمقذوف قبالة سواحل الحُديدة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله". 10.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-10T06:44+0000

2024-10-10T06:44+0000

2024-10-10T06:44+0000

أنصار الله

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/03/1093412321_0:157:1206:835_1920x0_80_0_0_9fe0f67bd171b38d33c126d27538657d.png

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها "تلقت بلاغا من قبطان سفينة عن إصابة سفينته بمقذوف مجهول، ما ألحق بها أضرارا، وذلك على مسافة 70 ميلا بحريا عن سواحل الحُديدة غربي اليمن".وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع حرائق أو إصابات"، موضحة أن "أفراد الطاقم بخير والسفينة تتجه إلى الميناء التالي".وبعد ساعات، أبلغ القبطان عن "انفجار مقذوفين آخرين قرب السفينة"، مؤكدًا أن "أفراد الطاقم بخير"، بحسب هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية.ولم تعلن أيّ جهة حتى الساعة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أنه يأتي في سياق من الهجمات المتكررة التي تنفذها جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.وأعلنت "أنصار الله"، الخميس الماضي، تنفيذ هجوم بعدد من الطائرات المُسيرة من طراز "يافا"، على هدف وصفته الجماعة بـ"الحيوي" في تل أبيب بإسرائيل.وجاء الهجوم الجوي لـ"أنصار الله" على تل أبيب، غداة إعلان الجماعة استهداف مواقع عسكرية في إسرائيل بـ3 صواريخ مجنحة نوع "قدس 5"، وذلك بعد إعلان قوات الجماعة، يوم الثلاثاء الماضي، مهاجمة هدف عسكري إسرائيلي في تل أبيب بطائرة مُسيرة نوع "يافا"، واستهداف هدف آخر في إيلات بـ4 طائرات مُسيرة نوع "صماد 4".ويوم السبت الماضي، أعلنت "أنصار الله"، استهداف مطار بن غوريون أثناء وصول طائرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2"، سبقه هجوم مماثل للجماعة، يوم الجمعة الماضية، قالت إنه طال هدفًا عسكريًا في تل أبيب، وآخر حيويًا في مدينة عسقلان.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، ردًا على الغارات الجوية.وتشن جماعة "أنصار الله"، منذ نوفمبر 2023، هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا أو المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدةً ارتفاع عدد السفن المستهدفة إلى 188 سفينة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله"، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا واشنطن بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

https://sarabic.ae/20241007/الكرملين-يعلق-على-مزاعم-دور-تاجر-روسي-في-تجارة-أسلحة-مع-أنصار-الله-1093508755.html

https://sarabic.ae/20241005/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-الغارات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-ستقابل-برد-قاس-1093452423.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم