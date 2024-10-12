طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن حول هجوم إسرائيل على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: إسرئيل تمارس سياسة التهجير القسري في غزة بالتدمير والإبادة الجماعية
08:04 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
09:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
مكالمة بايدن ونتانياهو وسيناريوهات الرد الإسرائيلي المحتمل على إيران
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
انتخابات تشريعية مرتقبة في إقليم كردستان العراق وسط صراعات محلية وإقليمية
12:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تغير موقفها: وقف النار في لبنان مربوط بصفقة أسرى في غزة، الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تعي بدء تفكك الكيان الصهيوني فهي لا تريد الذهاب إلى حرب ولكن تقدم له الدعم قدر الإمكان
08:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:35 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إطلاق منصة مالية لبريكس سيقوض العقوبات وتحكم الولايات المتحدة بالدول
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التوحد لا يمنع من التعلم بل التعليم حق إنساني للجميع
10:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:03 GMT
20 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:24 GMT
30 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
12:53 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
أولويتنا الآن هي هزيمة إسرائيل عسكريا، وتل أبيب تصنف غزة "ساحة قتال ثانوية"
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
فتح وحماس يقتربان من الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما موقف دول الخليج من الصراع بين إسرائيل وإيران؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241012/طهران-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-حول-هجوم-إسرائيل-على-مستودع-الهلال-الأحمر-الإيراني-في-سوريا-1093679547.html
طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن حول هجوم إسرائيل على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا
طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن حول هجوم إسرائيل على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا
سبوتنيك عربي
وجه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في... 12.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-12T13:15+0000
2024-10-12T13:15+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f57756523767cc1f284304605192dca.jpg
وأكد إيرواني، في رسالته، أن "الاستهداف المتعمد للمرافق الإنسانية والطبية من قبل الكيان الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب لا يمكن انكارها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وقال: إن "هذه الرسالة تاتي للفت انتباهكم وبهدف الإدانة الشديدة للقصف المتعمد والوحشي لمخزن المساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر الإيراني من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024".وأضاف إيرواني: "يحتوي المرفق، الواقع على الحدود السورية اللبنانية، على معدات إنسانية حيوية، بما في ذلك 200 سرير، ومستشفى ميداني مجهز بالكامل يضم 56 سريراً ومعدات طبية متطورة، ووحدات إنتاج الأكسجين، ومواد طبية مهمة، ومخبزين متنقلين، ومواد غذائية ومياه شرب و 5000 طرد غذائي ومواد إيواء واغاثة أساسية أخرى".وتابع: أن "هذا الهجوم الشنيع على المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعملا مروعا ضد الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية".وختم إيرواني بالقول: إن "جمهورية إيران الإسلامية تطلب من مجلس الأمن أن يدين هذه الجريمة الشنيعة بأقوى صورة ممكنة وأن يتخذ تدابير فورية وحاسمة لمنع المزيد من الانتهاكات من جانب الكيان الصهيوني".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، الخميس الماضي، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا.وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.وأشار المراسل إلى أن "الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".ووفقا للمراسل، فإنه "لم تتوافر معلومات عن حجم الأضرار حتى حينه".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.وأوضح المراسل أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح.وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
https://sarabic.ae/20241012/أنقرة-تتوقع-إجراءات-فعالة-من-روسيا-وإيران-ضد-التهديد-الإسرائيلي-لسوريا-1093674156.html
https://sarabic.ae/20241010/الكرملين-توسيع-العمليات-العسكرية-جغرافيا-في-الشرق-الأوسط-ستكون-له-عواقب-كارثية-1093611000.html
https://sarabic.ae/20241011/صحيفة-إيران-أوصلت-رسالة-إلى-إسرائيل-عبر-قنوات-أوروبية-1093665472.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091669023_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_8591d34f6f9e83c72cd111ec09b6f112.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

طهران توجه رسالة إلى مجلس الأمن حول هجوم إسرائيل على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا

13:15 GMT 12.10.2024
© AP Photo / Yuki Iwamuraسفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
وجه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول الهجوم الإسرائيلي على مستودع الهلال الأحمر الإيراني في سوريا.
وأكد إيرواني، في رسالته، أن "الاستهداف المتعمد للمرافق الإنسانية والطبية من قبل الكيان الإسرائيلي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، وجريمة حرب لا يمكن انكارها"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وقال: إن "هذه الرسالة تاتي للفت انتباهكم وبهدف الإدانة الشديدة للقصف المتعمد والوحشي لمخزن المساعدات الإنسانية التابع للهلال الأحمر الإيراني من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.10.2024
أنقرة تتوقع "إجراءات فعالة" من روسيا وإيران ضد التهديد الإسرائيلي لسوريا
10:50 GMT
وأضاف إيرواني: "يحتوي المرفق، الواقع على الحدود السورية اللبنانية، على معدات إنسانية حيوية، بما في ذلك 200 سرير، ومستشفى ميداني مجهز بالكامل يضم 56 سريراً ومعدات طبية متطورة، ووحدات إنتاج الأكسجين، ومواد طبية مهمة، ومخبزين متنقلين، ومواد غذائية ومياه شرب و 5000 طرد غذائي ومواد إيواء واغاثة أساسية أخرى".
وتابع: أن "هذا الهجوم الشنيع على المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعملا مروعا ضد الجهود الرامية إلى إنقاذ الأرواح البشرية".
وختم إيرواني بالقول: إن "جمهورية إيران الإسلامية تطلب من مجلس الأمن أن يدين هذه الجريمة الشنيعة بأقوى صورة ممكنة وأن يتخذ تدابير فورية وحاسمة لمنع المزيد من الانتهاكات من جانب الكيان الصهيوني".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، الخميس الماضي، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف ريف درعا جنوبي سوريا.
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
الكرملين يعلق على تقارير حول خطط إسرائيلية لشن ضربات على سوريا
10 أكتوبر, 09:22 GMT
وأضاف مراسل "سبوتنيك" في درعا: شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا جويا على أحد المواقع في ريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.
وأشار المراسل إلى أن "الطيران الإسرائيلي أطلق صاروخين من فوق أراضي الجولان السوري المحتل مستهدفا منطقة (الجيدور) بريف درعا الشمالي".
ووفقا للمراسل، فإنه "لم تتوافر معلومات عن حجم الأضرار حتى حينه".
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، فجر الخميس، بسماع دوي انفجار في حي المنشية بمدينة درعا (مركز محافظة درعا) جنوبي سوريا.
وأوضح المراسل أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر بجروح.
إيران تطلق الصواريخ على إسرائيل في عملية تسمى الوعد الصادق  2 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2024
صحيفة: إيران أوصلت رسالة إلى إسرائيل عبر قنوات أوروبية
أمس, 20:28 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة حمص وسط سوريا، بوقوع عدوان إسرائيلي استهدف المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص الجنوبي، حيث سُمعت أصوات انفجارات من المنطقة.
يشار إلى أن سوريا، كانت قد حذرت في وقت سابق، من تكرار الهجمات الإسرائيلية على أراضيها، مشيرة إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تصاعد العنف في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكدت وزارة الخارجية السورية أن "استمرار إسرائيل في اعتداءاتها يشير إلى فشلها وتصاعد الهستيريا التي تعاني منها، بسبب صمود سوريا أمام جميع محاولات إسرائيل والقوى الإرهابية لإضعافها وتحويلها عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وجهوده في تحرير أرضه، وإصرار سوريا على استعادة الجولان السوري المحتل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:16 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:55 GMTПоследствия израильского авиаудара в Дахии, Бейрут, Ливан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала