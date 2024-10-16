https://sarabic.ae/20241016/لحظة-رفع-العلم-الروسي-في-بلدة-نيفسكويه-بجمهورية-لوغانسك-الشعبية-بعد-تحريرها-1093822332.html
لحظة رفع العلم الروسي في بلدة نيفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية بعد تحريرها
لحظة رفع العلم الروسي في بلدة نيفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية بعد تحريرها
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. 16.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-16T10:24+0000
2024-10-16T10:24+0000
2024-10-16T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
أخبار روسيا
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وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، بعد تحريرها، وأظهرت اللقطات لحظة رفع جنود روس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 465 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق" وأخرى من طراز "كيربي" مصنوعة في تركيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مقاتلة "سو 34" تقصف تحشدات للقوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسكالجيش الروسي يستهدف قوات نظام كييف ويكبدها خسائر فادحة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20241016/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-نيفسكويه-وكراسني-يار-في-جمهورتي-لوغانسك-ودونيتسك-الشعبيتين-1093814930.html
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روسيا, القوات الروسية, أخبار روسيا
روسيا, القوات الروسية, أخبار روسيا
لحظة رفع العلم الروسي في بلدة نيفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية بعد تحريرها
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدتي نيفسكويه وكراسني يار في جمهورتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تمكنت من تحرير بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من بلدة نيفسكويه في جمهورية لوغانسك الشعبية، بعد تحريرها، وأظهرت اللقطات لحظة رفع جنود روس للعلم الروسي فوق مبنى في البلدة المحررة.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة كراسني يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 465 عسكريًا، ومركبتين مدرعتين من طراز "قوزاق" وأخرى من طراز "كيربي" مصنوعة في تركيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.