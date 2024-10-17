https://sarabic.ae/20241017/أوستن-يبحث-مع-غالانت-نشر-منظومة-ثاد-في-إسرائيل-1093849135.html

أوستن يبحث مع غالانت نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل

أوستن يبحث مع غالانت نشر منظومة "ثاد" في إسرائيل

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ناقش مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، ملف نشر منظومة "ثاد" الصاروخية في إسرائيل. 17.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-17T06:40+0000

2024-10-17T06:40+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، بأن "أوستن قد اتصل هاتفيا بغالانت، وبحث معه نشر منظومة "ثاد" الصاروخية الدفاعية الأمريكية في إسرائيل"، مؤكدة أن "واشنطن بوضع جيد للدفاع عن نفسها وعن حلفائها".وطالب وزير الدفاع الأمريكي، حكومة إسرائيل، بمواصلة اتخاذ خطوات حقيقية لمعالجة الوضع الإنساني المزري في قطاع غزة، بحسب الهيئة.وكان السكرتير الصحافي للبنتاغون (وزارة الدفاع الإسرائيلية)، اللواء بات رايدر، قد أوضح أن "أوستن جدد لغالانت، التزام الولايات المتحدة الثابت والدائم بأمن إسرائيل"، مضيفًا أن "الولايات المتحدة في وضع جيد للدفاع عن أفراد الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها".ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الموافقة على إرسال منظومة دفاع جوي من طراز "ثاد" والطاقم الأمريكي المرتبط بها إلى إسرائيل، بهدف تعزيز دفاعاتها الجوية ضد أي هجمات صاروخية إيرانية.وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان: "بتوجيه من الرئيس (جو بايدن)، سمح وزير الدفاع لويد أوستن، بنشر بطارية الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية "ثاد" والطاقم المرتبط بها من العسكريين الأمريكيين في إسرائيل".وأضاف البيان أن "إرسال المنظومة الأمريكية هدفه المساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية الإسرائيلية، عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة ضد إسرائيل، والدفاع عن تل أبيب ضد أي هجمات صاروخية بالستية أخرى من قبل إيران".وكشفت تقارير إسرائيلية، يوم السبت الماضي، أن أمريكا ستنشر أنظمة الدفاع الصاروخية الباليستية "ثاد" في إسرائيل، لحمايتها من الهجمات الإيرانية، في حال ضربت تل أبيب أهدافا عسكرية على الأراضي الإيرانية.وأفادت قناة 12 الإسرائيلية، دون أن تذكر مصادرها، أن أنظمة "ثاد" الأمريكية سيتم تشغيلها بمجرد نشرها في إسرائيل، ولم تحدد القناة عدد الأنظمة، التي تخطط واشنطن لنشرها في إسرائيل.

https://sarabic.ae/20241013/البنتاغون-يعلن-إرسال-منظومة-دفاع-جوي-من-طراز-ثاد-والطاقم-المرتبط-بها-إلى-إسرائيل-1093713499.html

https://sarabic.ae/20241017/تقرير-قصف-مواقع-أنصار-الله-في-اليمن-رسالة-إلى-إيران-1093848244.html

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