https://sarabic.ae/20241017/السفير-الروسي-لدى-أوزبكستان-فكرة-اتحاد-الغاز-بين-موسكو-وأستانا-وطشقند-أصبحت-تغص-بالتكهنات--1093848471.html
السفير الروسي لدى أوزبكستان: فكرة "اتحاد الغاز" بين موسكو وأستانا وطشقند أصبحت تغص بالتكهنات
السفير الروسي لدى أوزبكستان: فكرة "اتحاد الغاز" بين موسكو وأستانا وطشقند أصبحت تغص بالتكهنات
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى أوزبكستان، أوليغ مالغينوف، اليوم الخميس، أن فكرة "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، أصبحت محاطة بالتكهنات، وأن بعض الدول... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
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وجاء هذا التصريح للسفير الروسي لدى أوزبكستان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إذ قال ردًا على سؤال حول تنفيذ مشروع "اتحاد الغاز": "يجب أن نطرح هذا الموضوع قبل كل شيء على الوزارات المعنية، لكن في هذا السياق، أود أن أذكر كيف جاءت فكرة إنشاء "اتحاد الغاز"، الذي كان الغرض منه تنسيق سياسة التصدير. السياسة كانت محاطة بتكهنات مختلفة خلال عامي 2022-2023".وأشار مالغينوف إلى أنه "في السنوات الأخيرة، أصبحت الطاقة المجال الأكثر تسييسًا للتعاون الصناعي الدولي".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اقترحت روسيا بأن تقوم مع كازاخستان وأوزبكستان بإنشاء "تحالف ثلاثي للغاز"، والذي سيتضمن نقل الغاز الروسي عبر أراضي هذه الدول، لتمر خطوط أنابيب غاز "نظام آسيا الوسطى" العابر للقارات عبر أراضي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان.ومن خلال خطوط الأنابيب، تم توفير الغاز لقيرغيزستان وأوكرانيا ومولدوفا وليتوانيا وإستونيا، إذ أن تدفق الغاز في خط أنابيب واحد يزود الدول الأوروبية بالوقود.المجر تهدد باستخدام حق النقض ضد عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسيالخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوزبكستان الآن, كازاخستان, العالم
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السفير الروسي لدى أوزبكستان: فكرة "اتحاد الغاز" بين موسكو وأستانا وطشقند أصبحت تغص بالتكهنات
صرح السفير الروسي لدى أوزبكستان، أوليغ مالغينوف، اليوم الخميس، أن فكرة "اتحاد الغاز" بين روسيا وكازاخستان وأوزبكستان، أصبحت محاطة بالتكهنات، وأن بعض الدول تحاول منع اندماج الدول الثلاث في مجمع للوقود والطاقة.
وجاء هذا التصريح للسفير الروسي لدى أوزبكستان، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إذ قال ردًا على سؤال حول تنفيذ مشروع "اتحاد الغاز": "يجب أن نطرح هذا الموضوع قبل كل شيء على الوزارات المعنية، لكن في هذا السياق، أود أن أذكر كيف جاءت فكرة إنشاء "اتحاد الغاز"، الذي كان الغرض منه تنسيق سياسة التصدير. السياسة كانت محاطة بتكهنات مختلفة خلال عامي 2022-2023".
وأشار مالغينوف إلى أنه "في السنوات الأخيرة، أصبحت الطاقة المجال الأكثر تسييسًا للتعاون الصناعي الدولي".
وأضاف: "نشهد كيف تحاول دول منفردة فرض تقييمات وإجراءات وخطوات ذات دوافع سياسية تهدف إلى التخلي عن موارد الطاقة الروسية، ونسف أي جهود للتكامل في قطاع الغاز وفي مجمع الوقود والطاقة بشكل عام".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اقترحت روسيا بأن تقوم مع كازاخستان وأوزبكستان بإنشاء "تحالف ثلاثي للغاز"، والذي سيتضمن نقل الغاز الروسي عبر أراضي هذه الدول
، لتمر خطوط أنابيب غاز "نظام آسيا الوسطى
" العابر للقارات عبر أراضي روسيا وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان.
ومن خلال خطوط الأنابيب، تم توفير الغاز لقيرغيزستان
وأوكرانيا ومولدوفا وليتوانيا وإستونيا، إذ أن تدفق الغاز في خط أنابيب واحد يزود الدول الأوروبية بالوقود.