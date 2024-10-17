https://sarabic.ae/20241017/لماذا-يولد-البشر-بنسبة-11؟----1093856565.html
لماذا يولد البشر بنسبة "1:1"؟
لماذا يولد البشر بنسبة "1:1"؟
سبوتنيك عربي
كشفت ورقة بحثية جديدة أجراها فريق من العلماء، تضمنت مجموعات ضخمة من البيانات البشرية عن المتغيرات الجينية التي تؤدي إلى ولادة البشر بنسبة جنس 1:1، وتختبر... 17.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-17T09:27+0000
2024-10-17T09:27+0000
2024-10-17T09:27+0000
مجتمع
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الجينات
كروموسوم
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نحن نعلم أن الكروموسومات الجنسية هي المحدد الحقيقي للجنس. لدى الإناث اثنين من الكروموسومات (X)، ولدى الذكور (X) و(Y).يحمل الكروموسوم (Y) جينًا محددًا للذكور يسمى (SRY)، والذي يبدأ تمايز سلسلة من الخلايا في الخصية. تنتج الخصية الجنينية هرمونات ذكورية توجه الجنين إلى النمو كذكر. من دون (SRY) يتم تنشيط مسار بديل يصنع المبيض، ويتطور الجنين كفتاة.هناك نوع خاص من انقسام الخلايا يجعل الحيوانات المنوية والبويضات تحتوي على مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات، بحيث تحتوي البويضة المخصبة مرة أخرى على مجموعتين (مجموعة من الحيوان المنوي والأخرى من البويضة).لذلك تحصل جميع الحيوانات المنوية على نسخة واحدة من كل كروموسوم، إما (X) أو (Y). وتصنع الإناث (XX) بيضًا بمجموعة كروموسوم واحدة، وجميعها تحمل (X).عندما يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة، فإن الكروموسوم الجنسي الذي يحمله الحيوان المنوي يحدد جنس الطفل. الأجنة التي تتلقى (X) واحد من الأم و (X) آخر من الأب ستكون أنثى (XX)، والأجنة التي تتلقى حيوانات منوية تحمل (Y) سوف تتطور إلى (XY) سيكون ذكر.ولكن هناك الكثير من الاستثناءات لنسبة 1:1 في مملكة الحيوان. هناك طفرات جينية تعمل على تخريب الفصل المنظم بين (X) و(Y)، أو التي تقتل الأجنة الذكور أو الإناث بشكل تفضيلي.وفي الواقع، بالنسبة للعديد من الحيوانات، تعتبر النسب غير المتساوية بين الجنسين هي القاعدة. وفي بعض الأنواع كالطيور والفئران والحشرات تهيمن الإناث، وهو أمر منطقي بالنسبة للحيوانات التي يتعين عليها إتمام عملية التكاثر بأكملها في صيف قصير.الحجة بسيطة. نظرًا لأنه يجب أن يكون لكل طفل أم وأب، إذا كان هناك نقص في أحد الجنسين، فسيكون لدى الوالدين من الجنس النادر أحفاد أكثر من الوالدين من الجنس الأكثر شيوعًا.على سبيل المثال، إذا كان الذكور هم الجنس النادر، فإن الآباء الذين ينجبون بالصدفة أبناءً أكثر من البنات سيتركون أحفادًا أكثر من أولئك الذين ينجبون بناتًا أكثر من الأبناء. ونتيجة لذلك، فإن الجينات المنتجة للأبناء سوف تحصل على دفعة حتى يتم الوصول إلى التكافؤ.وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإن هذه الورقة البحثية تثير العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام، وستكون بمثابة حافز لمزيد من البحث حول السؤال الطويل حول التكافؤ في نسبة الجنس البشري.من هم الأطفال الأوفر حظا والأكثر رفاهية في الدول العربية؟لسبب يحث الآباء عليه... 40% من الأطفال يتدهور نظرهم بحلول عام 2050
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علوم, معلومات, جينات, تعديل جينات, الجينات, كروموسوم
علوم, معلومات, جينات, تعديل جينات, الجينات, كروموسوم
لماذا يولد البشر بنسبة "1:1"؟
كشفت ورقة بحثية جديدة أجراها فريق من العلماء، تضمنت مجموعات ضخمة من البيانات البشرية عن المتغيرات الجينية التي تؤدي إلى ولادة البشر بنسبة جنس 1:1، وتختبر القواعد البيولوجية والنظرية لنسبة الجنس.
نحن نعلم أن الكروموسومات الجنسية هي المحدد الحقيقي للجنس. لدى الإناث اثنين من الكروموسومات (X)، ولدى الذكور (X) و(Y).
يحمل الكروموسوم (Y) جينًا محددًا للذكور يسمى (SRY)، والذي يبدأ تمايز سلسلة من الخلايا في الخصية. تنتج الخصية الجنينية هرمونات ذكورية توجه الجنين إلى النمو كذكر. من دون (SRY) يتم تنشيط مسار بديل يصنع المبيض، ويتطور الجنين كفتاة.
تنتج نسبة 1:1 عن الطريقة التي يتم بها توزيع الكروموسومات (X) و(Y) في الحيوانات المنوية والبويضات. تحتوي جميع خلايانا على مجموعتين من الكروموسومات التي تشكل الجينوم الخاص بنا (مجموعة واحدة من كل والد).
هناك نوع خاص من انقسام الخلايا يجعل الحيوانات المنوية والبويضات تحتوي على مجموعة واحدة فقط من الكروموسومات،
بحيث تحتوي البويضة المخصبة مرة أخرى على مجموعتين (مجموعة من الحيوان المنوي والأخرى من البويضة).
لذلك تحصل جميع الحيوانات المنوية على نسخة واحدة من كل كروموسوم، إما (X) أو (Y). وتصنع الإناث (XX) بيضًا بمجموعة كروموسوم واحدة، وجميعها تحمل (X).
عندما يقوم الحيوان المنوي بتخصيب البويضة، فإن الكروموسوم الجنسي الذي يحمله الحيوان المنوي يحدد جنس الطفل. الأجنة التي تتلقى (X) واحد من الأم و (X) آخر من الأب ستكون أنثى (XX)، والأجنة التي تتلقى حيوانات منوية تحمل (Y) سوف تتطور إلى (XY) سيكون ذكر.
لذا فإن نسبة 1:1 (XY) في الحيوانات المنوية يجب أن تنتج نسبة 1:1 من (XX) للفتيات و(XY) للذكور.
ولكن هناك الكثير من الاستثناءات لنسبة 1:1 في مملكة الحيوان. هناك طفرات جينية تعمل على تخريب الفصل المنظم
بين (X) و(Y)، أو التي تقتل الأجنة الذكور أو الإناث بشكل تفضيلي.
وفي الواقع، بالنسبة للعديد من الحيوانات، تعتبر النسب غير المتساوية بين الجنسين هي القاعدة. وفي بعض الأنواع كالطيور والفئران والحشرات تهيمن الإناث، وهو أمر منطقي بالنسبة للحيوانات التي يتعين عليها إتمام عملية التكاثر بأكملها في صيف قصير.
يقول الإحصائي البريطاني، رونالد فيشر: "إن هذه النسبة تصحح نفسها بنفسها وتميل إلى 1:1 ما لم تكن هناك قوى تطورية تختار التشوهات".
الحجة بسيطة. نظرًا لأنه يجب أن يكون لكل طفل أم وأب، إذا كان هناك نقص في أحد الجنسين، فسيكون لدى الوالدين من الجنس النادر أحفاد أكثر من الوالدين من الجنس الأكثر شيوعًا.
على سبيل المثال، إذا كان الذكور هم الجنس النادر، فإن الآباء الذين ينجبون بالصدفة أبناءً أكثر من البنات سيتركون أحفادًا أكثر من أولئك الذين ينجبون بناتًا أكثر من الأبناء.
ونتيجة لذلك، فإن الجينات المنتجة للأبناء سوف تحصل على دفعة حتى يتم الوصول إلى التكافؤ.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "ساينس أليرت" العلمية،
فإن هذه الورقة البحثية تثير العديد من الأسئلة المثيرة للاهتمام، وستكون بمثابة حافز لمزيد من البحث حول السؤال الطويل حول التكافؤ في نسبة الجنس البشري.