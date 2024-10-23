https://sarabic.ae/20241023/بوتين-يبحث-مع-بيزشكيان-تطوير-العلاقات-الروسية-الإيرانية-1094084100.html
بوتين يبحث مع بيزشكيان تطوير العلاقات الروسية الإيرانية
بوتين يبحث مع بيزشكيان تطوير العلاقات الروسية الإيرانية
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، على هامش قمة "بريكس" في مدينة قازان. 23.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-23T13:45+0000
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وقال الرئيس الإيراني: "إنه بإمكان طهران وموسكو تحييد جميع العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران وروسيا".من جهته أكد بوتين أن العلاقات بين إيران وروسيا آخذة في النمو وهي ودية. وأضاف بوتين: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنقل تحياتي وأطيب تمنياتي للمرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد علي خامنئي، ونحن نقدر بشدة موقفه اليقظ والبناء تجاه تطوير العلاقات الروسية الإيرانية".وأشاد بوتين بانضمام إيران إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون، وعلّق قائلا: "لقد أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في مجموعة "بريكس"، وأنت تعلم أننا دعمنا طلبك بنشاط في السابق، وقمنا أيضًا بتعزيز ارتباطك بمنظمة شنغهاي للتعاون، وبالتالي، لدينا فرص إضافية للعمل معًا على الساحة الدولية".وسبق أن اتفقت روسيا وإيران على شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين. وكانت هناك تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأنه من الممكن التوقيع على الوثيقة خلال قمة "بريكس" في قازان، لكن بوتين وبيزشكيان، خلال محادثة في تركمانستان، اتفقا على أن يتم التوقيع على الوثيقة خلال زيارة منفصلة.ويعقد الرئيسان اجتماعهما الثاني خلال أسبوعين. وقد جرت المحادثة السابقة بين بوتين وبيزشكيان في عشق أباد، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024، في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.الرئيس البرازيلي يدعو إلى تسريع العمل على إنشاء نظام مالي خاص بـ"بريكس"الإمارات تؤكد تعاونها مع "بريكس" لمواجهة التحديات العالمية المشتركة
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس
بوتين يبحث مع بيزشكيان تطوير العلاقات الروسية الإيرانية
13:45 GMT 23.10.2024 (تم التحديث: 13:58 GMT 23.10.2024)
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، تطورات الأحداث في الشرق الأوسط، على هامش قمة "بريكس" في مدينة قازان.
وقال الرئيس الإيراني: "إنه بإمكان طهران وموسكو تحييد جميع العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة ضد إيران وروسيا".
من جهته أكد بوتين أن العلاقات بين إيران وروسيا آخذة في النمو وهي ودية. وأضاف بوتين: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأنقل تحياتي وأطيب تمنياتي للمرشد الأعلى الإيراني آية الله السيد علي خامنئي، ونحن نقدر بشدة موقفه اليقظ والبناء تجاه تطوير العلاقات الروسية الإيرانية".
وأشار بوتين إلى أن مهمة روسيا وإيران هي تعزيز الديناميكيات الإيجابية للتعاون التجاري والاقتصادي. وشدد على أن أولويات روسيا وإيران هي تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية الإيرانية، وبناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية.
وأشاد بوتين بانضمام إيران إلى "بريكس" ومنظمة شانغهاي للتعاون، وعلّق قائلا: "لقد أصبحت إيران عضوًا كامل العضوية في مجموعة "بريكس"، وأنت تعلم أننا دعمنا طلبك بنشاط في السابق، وقمنا أيضًا بتعزيز ارتباطك بمنظمة شنغهاي للتعاون، وبالتالي، لدينا فرص إضافية للعمل معًا على الساحة الدولية".
وسبق أن اتفقت روسيا وإيران على شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.
وكانت هناك تقارير في وسائل الإعلام تفيد بأنه من الممكن التوقيع على الوثيقة خلال قمة "بريكس" في قازان، لكن بوتين وبيزشكيان، خلال محادثة في تركمانستان، اتفقا على أن يتم التوقيع على الوثيقة خلال زيارة منفصلة.
ويعقد الرئيسان اجتماعهما الثاني خلال أسبوعين. وقد جرت المحادثة السابقة بين بوتين وبيزشكيان
في عشق أباد، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول.
وبدأت فعاليات اليوم الثاني لقمة "بريكس" 2024،
في مدينة قازان الروسية، اليوم الأربعاء، ووصل عدد من الزعماء والقادة والضيوف إلى المدينة للمشاركة بالقمة التي ستعقد اليوم بشكل موسع.