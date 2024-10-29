خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 150 عامًا على ميلاد الأديب الروسي إيفان بونين
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
إيران بين ازدواجية المعايير الغربية والعلاقات العربية والخليجية
10:03 GMT
57 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
11:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
12:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
قرار بريكس بدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة: دلالاته ومآلاته
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مدرج التصعيد مع روسيا انتهى ولم يتبق سوى الصدام المباشر
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هي خيارات إيران في الرد على إٍسرائيل
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يحقق رباعية تاريخية في مرمى ريال مدريد على ملعبه
10:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: لا أمل يرجى من مجلس الأمن الدولي لذا استراتيجية إنتاج الأسلحة النووية الإيرانية ستخضع للتعديل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241029/خبير-ما-حصل-في-بريانسك-هو-اعتداء-سافر-على-الأراضي-الروسية-وبوتين-لن-يسكت--1094277616.html
خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت
خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور عباس حبيش، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، أن "روسيا ترى في عمليتها العسكرية حربًا مع الغرب وليس مع أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "هذه الحرب... 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T11:56+0000
2024-10-29T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
ولفت حبيش في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "أهمية منطقة بريانسك، التي تمتد على طول 375 كيلومترًا على الحدود مع الأراضي الروسية وتجاور بيلاروسيا".وشدد على أن "هذه المجموعة تحمل معدات متقدمة، مما يشير إلى استعداد محتمل لدول الناتو للتدخل في هذه المنطقة الروسية، وهو ما يعتبر تعديًا صارخًا على الأراضي الروسية". وفي السياق ذاته، أشار حبيش إلى "تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي دولة ثالثة تدخل مباشرة في الصراع ستواجه عواقب وخيمة".وفي ختام تصريحه، أشار حبيش إلى أن "النصر الروسي بدأ يظهر شيئًا فشيئًا"، محذرًا من "التخبط السياسي والعسكري الذي تعاني منه أوكرانيا في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرةخبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html
https://sarabic.ae/20241028/الدوما-الروسي-المعركة-ضد-النازية-الدولية-الجديدة-مستمرة-1094258200.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا

خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت

11:56 GMT 29.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور عباس حبيش، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، أن "روسيا ترى في عمليتها العسكرية حربًا مع الغرب وليس مع أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "هذه الحرب بدأت منذ عام 2014".
ولفت حبيش في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "أهمية منطقة بريانسك، التي تمتد على طول 375 كيلومترًا على الحدود مع الأراضي الروسية وتجاور بيلاروسيا".

وأشار حبيش إلى أن "روسيا تمكنت من مواجهة مجموعة من الكوماندوز التابعة لحلف الناتو"، مضيفًا أن "الحديث في وسائل الإعلام حول عدم وجود أي جنود أوكرانيين ضمن مجموعة من أربعة أفراد تم تحديدهم من السويد والولايات المتحدة الأمريكية، حيث كان أحدهم يحمل وشم وحدات استطلاعية مظلية أمريكية، يثير العديد من التساؤلات".

وشدد على أن "هذه المجموعة تحمل معدات متقدمة، مما يشير إلى استعداد محتمل لدول الناتو للتدخل في هذه المنطقة الروسية، وهو ما يعتبر تعديًا صارخًا على الأراضي الروسية".
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعرض مشاهد جديدة من مكان تصفية المخربين الأجانب في مقاطعة بريانسك
07:41 GMT
وفي السياق ذاته، أشار حبيش إلى "تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي دولة ثالثة تدخل مباشرة في الصراع ستواجه عواقب وخيمة".

وأضاف أن "أكثر من نصف سكان العالم على علم بوجود مرتزقة على الأراضي الأوكرانية، وأن القرار العسكري والتكتيكي والاستراتيجي في أوكرانيا يعود إلى حلف الناتو"، كما رأى أن "الولايات المتحدة تسعى لتوريط دول أوروبا الغربية في الحرب".

وفي ختام تصريحه، أشار حبيش إلى أن "النصر الروسي بدأ يظهر شيئًا فشيئًا"، محذرًا من "التخبط السياسي والعسكري الذي تعاني منه أوكرانيا في الوقت الحالي".
وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.
مرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
أمس, 18:53 GMT
وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".

ونوه البيان إلى أن العملية تم تنفيذها في 27 أكتوبر/تشرين الأول من قبل ضباط إدارة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة بريانسك بالتعاون مع وحدات من القوات المسلحة والحرس الوطني.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرة
خبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:45 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала