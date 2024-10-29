https://sarabic.ae/20241029/خبير-ما-حصل-في-بريانسك-هو-اعتداء-سافر-على-الأراضي-الروسية-وبوتين-لن-يسكت--1094277616.html

خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت

خبير: ما حصل في بريانسك هو اعتداء سافر على الأراضي الروسية وبوتين لن يسكت

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور عباس حبيش، الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي، أن "روسيا ترى في عمليتها العسكرية حربًا مع الغرب وليس مع أوكرانيا"، مشيرًا إلى أن "هذه الحرب... 29.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-29T11:56+0000

2024-10-29T11:56+0000

2024-10-29T11:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

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ولفت حبيش في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى "أهمية منطقة بريانسك، التي تمتد على طول 375 كيلومترًا على الحدود مع الأراضي الروسية وتجاور بيلاروسيا".وشدد على أن "هذه المجموعة تحمل معدات متقدمة، مما يشير إلى استعداد محتمل لدول الناتو للتدخل في هذه المنطقة الروسية، وهو ما يعتبر تعديًا صارخًا على الأراضي الروسية". وفي السياق ذاته، أشار حبيش إلى "تحذيرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن أي دولة ثالثة تدخل مباشرة في الصراع ستواجه عواقب وخيمة".وفي ختام تصريحه، أشار حبيش إلى أن "النصر الروسي بدأ يظهر شيئًا فشيئًا"، محذرًا من "التخبط السياسي والعسكري الذي تعاني منه أوكرانيا في الوقت الحالي".وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بإحباط محاولة لانتهاك حدود الدولة في مقاطعة بريانسك، مؤكدا القضاء على أربعة مخربين، واستهداف فلول المجموعة بغارة صاروخية ومدفعية.وجاء في بيان الأمن الفيدرالي الروسي: "تم إحباط محاولة انتهاك حدود الدولة في منطقة كليموفسكي من قبل مجموعة تخريبية واستطلاعية. ونتيجة للاشتباك، تم القضاء على أربعة مخربين، وأصيبت فلول المجموعة المنسحبة بضربة صاروخية ومدفعية".وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأن العسكريين الغربيين يعملون في أوكرانيا منذ فترة طويلة، وهذا جزء من الحرب الهجينة التي يشنها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.الدوما الروسي: المعركة ضد النازية الدولية الجديدة مستمرةخبير: المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا "هدف مشروع" للقوات الروسية

https://sarabic.ae/20241029/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعرض-مشاهد-جديدة-من-مكان-تصفية-المخربين-الأجانب-في-مقاطعة-بريانسك--1094265948.html

https://sarabic.ae/20241028/الدوما-الروسي-المعركة-ضد-النازية-الدولية-الجديدة-مستمرة-1094258200.html

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