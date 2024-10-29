https://sarabic.ae/20241029/سبوتنيك-ترصد-اللقطات-الأولى-لانتشار-القوات-الروسية-داخل-مدينة-سيليدوفو-في-دونيتسك--1094277222.html
"سبوتنيك" ترصد اللقطات الأولى لانتشار القوات الروسية داخل مدينة سيليدوفو في دونيتسك
"سبوتنيك" ترصد اللقطات الأولى لانتشار القوات الروسية داخل مدينة سيليدوفو في دونيتسك
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات الأولى لتحرك القوات الروسية داخل مدينة سيليدوفو في دونيتسك بعد تحريرها على يد القوات الروسية. 29.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-29T11:29+0000
2024-10-29T11:29+0000
2024-10-29T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سيطرة القوات الروسية بالكامل على مدينة سيليدوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدمر 4 زوارق أوكرانية مسيرة ومراكز تخزينهامقاتلون من القوات الأوكرانية يستسلمون للجيش الروسي ويصرحون بأنهم غير مستعدين للموت من أجل زيلينسكي
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روسيا, رصد عسكري
"سبوتنيك" ترصد اللقطات الأولى لانتشار القوات الروسية داخل مدينة سيليدوفو في دونيتسك
حصلت وكالة "سبوتنيك" على اللقطات الأولى لتحرك القوات الروسية داخل مدينة سيليدوفو في دونيتسك بعد تحريرها على يد القوات الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن سيطرة القوات الروسية بالكامل على مدينة سيليدوفو، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان الوزارة أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة لوحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، تم تحرير مدينة سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
عن تحرير بلدات كاترينوفكا وغورنياك ودوبروفولي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.