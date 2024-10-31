https://sarabic.ae/20241031/-فيصل-بن-فرحان-تطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-غير-مطروح-على-طاولة-التفاوض-وما-يحدث-في-غزة-إبادة-جماعية-1094357637.html

فيصل بن فرحان: تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير مطروح على طاولة التفاوض وما يحدث في غزة إبادة جماعية

فيصل بن فرحان: تطبيع العلاقات مع إسرائيل غير مطروح على طاولة التفاوض وما يحدث في غزة إبادة جماعية

سبوتنيك عربي

شدد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، على أهمية إيجاد طرق للخروج من الأزمة القائمة في قطاع غزة، واصفًا ما يحدث بالإبادة الجماعية. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T12:59+0000

2024-10-31T12:59+0000

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وقال خلال جلسة حوارية، في مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض: "إننا إذا نظرنا بدقة لما يحدث في شمال قطاع غزة من حصار كامل، ومنع دخول أي مساعدات، وعدم وجود مناطق آمنة للمدنيين، يعني هذا نوعا من الإبادة الجماعية".وبحسب مراسل "سبوتنيك"، أكد الوزير السعودي أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يناقض القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويغذي استمرارية العنف في المنطقة.وأوضح أننا نريد النظر والعيش في المنطقة بسلام، وهو ما يتطلب حل الدولتين، خاصة أن هناك دولة إسرائيلية قائمة بالفعل، ونحتاج إلى إقامة دولة فلسطينية.وفيما يتعلق بمسألة تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل، أوضح أن هذه المسألة خارج طاولة التفاوض حتى نرى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأكد ابن فرحان على دعم السعودية لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب، مضيفاً: "نبذل جهوداً كبيرة لمحاولة لوقف الحرب". وعن العلاقات السعودية الإيرانية، أوضح إنها تسير في الاتجاه الصحيح.انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثالث والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض. وشهد اليومان الماضيان توقيع العشرات من الاتفاقيات والمبادرات بين كبريات الشركات السعودية والأجنبية.وكان الرئيس التنفيذي في مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، قد أعلن أن النسخة الثامنة ستحقق رقما قياسيا، حيث ستشهد الإعلان عن صفقات دولية بقيمة 28 مليار دولار في قطاعات مختلفة منها الأغذية والأمن السيبراني والطاقة المتجددة والترفيه، والرياضة والسياحة.وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، ياسر الرميان، إن مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت، منذ انطلاقتها في عام 2017، قوة تحويلية في عالم الاستثمار، إذ أسهمت في تسهيل صفقات تجاوزت قيمتها 125 مليار دولار، وأصبحت قوة للعمل والتقدم.وأوضح أن هذه النسخة الثامنة تجمع أكثر من 7000 مشارك و600 متحدث عالمي لتسليط الضوء على أبرز التحديات العالمية والفرص الاستثمارية المتاحة.

https://sarabic.ae/20241031/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثالث-والأخير-من-مبادرة-مستقبل-الاستثمار-في-الرياض-صور-1094346409.html

https://sarabic.ae/20241030/وزير-الصناعة-السعودي-يكشف-لـسبوتنيك-أهمية-مبادرة-الاستثمار-والشراكة-مع-بريكس-1094335360.html

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