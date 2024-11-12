https://sarabic.ae/20241112/وزير-الخارجية-البولندي-الاتحاد-الأوروبي-سيناقش-نقل-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا-1094741995.html

وزير الخارجية البولندي: الاتحاد الأوروبي سيناقش نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

وزير الخارجية البولندي: الاتحاد الأوروبي سيناقش نقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، سيناقش نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا،... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T20:42+0000

2024-11-12T20:42+0000

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وقال سيكورسكي في مقابلة مع قناة "تي في إن": "إننا نتطلع إلى اجتماع مثير محتمل لمجلس العلاقات الخارجية، الأسبوع المقبل". وتابع: "سنتحدث عن الدعم المالي لأوكرانيا".وأضاف سيكورسكي: "يجب اتخاذ قرارات ضخمة أو عدم اتخاذها بشأن ما إذا كنا مستعدين لتخصيص أموال حقيقية، على سبيل المثال، الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، وما إذا كنا على استعداد لمنح أوكرانيا، على سبيل المثال، سنة واحدة لتعزيز موقفها التفاوضي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية مرارا وتكرارا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الأموال الخاصة فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو سترد على مصادرة الغرب للأصول الروسية المجمدة. ووفقا له، فإن روسيا لديها أيضا الفرصة لعدم إعادة الأموال التي احتفظت بها الدول الغربية في روسيا.الدوما الروسي: الاتحاد الأوروبي سيدفع بسخاء ثمن سرقة الأصول الروسية باحث في الشأن الدولي: تمويل "الناتو" لأوكرانيا سيتحول لاحقا إلى ديون

https://sarabic.ae/20240723/الرد-سيكون-قاسيا-موسكو-تعلق-على-تحويل-عائدات-الأصول-الروسية-إلى-أوكرانيا--1091047774.html

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