https://sarabic.ae/20241113/سياسي-تركي-من-مركز-دراسات-الشرق-الأوسط-لـسبوتنيك-التعاون-التركي-الإسرائيلي-توقف-في-مجالات-عدة-1094770042.html

سياسي تركي من مركز دراسات الشرق الأوسط لـ"سبوتنيك": التعاون التركي الإسرائيلي توقف في مجالات عدة

سياسي تركي من مركز دراسات الشرق الأوسط لـ"سبوتنيك": التعاون التركي الإسرائيلي توقف في مجالات عدة

سبوتنيك عربي

علق أستاذ العلوم السياسية من مركز دراسات الشرق الأوسط، التركي أويتون أورهان، على تصريح أردوغان بشأن قطع العلاقات مع إسرائيل. 13.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-13T16:22+0000

2024-11-13T16:22+0000

2024-11-13T16:22+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار تركيا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حصري

تقارير سبوتنيك

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101523/21/1015232147_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_a83d88f9b322fd8202fa510455795cfc.jpg

وقال أورهان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "عموما، هذا القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وبدأت تركيا عملية تدريجية لقطع العلاقات بعد 7 أكتوبر 2023 رداً على تشديد العمليات الإسرائيلية ضد غزة والمجازر التي تعرض لها المدنيون".وأضاف أورهان: "تزايدت بعد ذلك درجة التوتر بين البلدين، والتي بدأ التعبير عنها في اتخاذ إجراءات محددة".وأشار أورهان إلى أنه "بطبيعة الحال، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي، هناك أيضا خلفية سياسية. وتعرب تركيا صراحة عن موقفها من التصرفات الإسرائيلية وتتخذ خطوات ملموسة لوقف إراقة الدماء في فلسطين".وأكد أورهان: "أن الجمهور التركي يدين بشدة سياسات إسرائيل، ويطالب بوقف كامل للعلاقات، وهو ما انعكس في بيان الرئيس".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصرأردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة

https://sarabic.ae/20241113/أردوغان-لا-نزال-متفائلين-بشأن-لقاء-محتمل-مع-الأسد-وتركيا-لا-تهدد-وحدة-الأراضي-السورية-1094756774.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك