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سياسي تركي من مركز دراسات الشرق الأوسط لـ"سبوتنيك": التعاون التركي الإسرائيلي توقف في مجالات عدة
سياسي تركي من مركز دراسات الشرق الأوسط لـ"سبوتنيك": التعاون التركي الإسرائيلي توقف في مجالات عدة
سبوتنيك عربي
علق أستاذ العلوم السياسية من مركز دراسات الشرق الأوسط، التركي أويتون أورهان، على تصريح أردوغان بشأن قطع العلاقات مع إسرائيل. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أورهان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "عموما، هذا القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وبدأت تركيا عملية تدريجية لقطع العلاقات بعد 7 أكتوبر 2023 رداً على تشديد العمليات الإسرائيلية ضد غزة والمجازر التي تعرض لها المدنيون".وأضاف أورهان: "تزايدت بعد ذلك درجة التوتر بين البلدين، والتي بدأ التعبير عنها في اتخاذ إجراءات محددة".وأشار أورهان إلى أنه "بطبيعة الحال، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي، هناك أيضا خلفية سياسية. وتعرب تركيا صراحة عن موقفها من التصرفات الإسرائيلية وتتخذ خطوات ملموسة لوقف إراقة الدماء في فلسطين".وأكد أورهان: "أن الجمهور التركي يدين بشدة سياسات إسرائيل، ويطالب بوقف كامل للعلاقات، وهو ما انعكس في بيان الرئيس".وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصرأردوغان: العالم يشهد أكبر تغيير منذ الحرب الباردة
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

سياسي تركي من مركز دراسات الشرق الأوسط لـ"سبوتنيك": التعاون التركي الإسرائيلي توقف في مجالات عدة

16:22 GMT 13.11.2024
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Fotolia / badahos
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علق أستاذ العلوم السياسية من مركز دراسات الشرق الأوسط، التركي أويتون أورهان، على تصريح أردوغان بشأن قطع العلاقات مع إسرائيل.
وقال أورهان في حديث مع وكالة "سبوتنيك": "عموما، هذا القرار اتخذ منذ فترة طويلة، وبدأت تركيا عملية تدريجية لقطع العلاقات بعد 7 أكتوبر 2023 رداً على تشديد العمليات الإسرائيلية ضد غزة والمجازر التي تعرض لها المدنيون".
وأضاف أورهان: "تزايدت بعد ذلك درجة التوتر بين البلدين، والتي بدأ التعبير عنها في اتخاذ إجراءات محددة".

وتابع: "توقف التعاون التركي الإسرائيلي في قطاع الطاقة وتم تعليق عملية التطبيع السياسي التي بدأت سابقًا بين البلدين بشكل كامل".

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وأشار أورهان إلى أنه "بطبيعة الحال، بالإضافة إلى البعد الاقتصادي، هناك أيضا خلفية سياسية. وتعرب تركيا صراحة عن موقفها من التصرفات الإسرائيلية وتتخذ خطوات ملموسة لوقف إراقة الدماء في فلسطين".
وأكد أورهان: "أن الجمهور التركي يدين بشدة سياسات إسرائيل، ويطالب بوقف كامل للعلاقات، وهو ما انعكس في بيان الرئيس".
وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نحن حازمون في قطع العلاقات مع إسرائيل وسنواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة ونقف مع فلسطين حتى النهاية".
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