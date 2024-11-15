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القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:03 GMT
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستيبانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094823847.html
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:44+0000
2024-11-15T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيانها الأسبوعي، أن "القوات الروسية حررت 5 بلدات خلال أسبوع، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة أنه، خلال الأسبوع الماضي، نفّذ الجيش الروسي 42 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية مسيّرة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للقوات الأوكرانية.وأوضح البيان: "في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة، المخصصة لتخديم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتم ضرب البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات التشغيلية التكتيكية لصواريخ سابسان، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة ومكوناتها، ومخازن الترسانات والذخائر والمتفجرات ومستودعات الوقود".بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب قواعد تدريب المجندين، والمركز اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
https://sarabic.ae/20241115/بضاعتكم-ردت-إليكم-القوات-المسلحة-الروسية-تستخدم-آليات-أمريكية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1094819015.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

09:44 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 15.11.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي- 90 "بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية
دبابة تي- 90 بروريف تابعة للقوات الروسية في منطقة االعملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها الأسبوعي، أن "القوات الروسية حررت 5 بلدات خلال أسبوع، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة أنه، خلال الأسبوع الماضي، نفّذ الجيش الروسي 42 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية مسيّرة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للقوات الأوكرانية.
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بضاعتكم ردت إليكم... القوات المسلحة الروسية تستخدم آليات أمريكية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
09:10 GMT
وأوضح البيان: "في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة، المخصصة لتخديم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتم ضرب البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات التشغيلية التكتيكية لصواريخ سابسان، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة ومكوناتها، ومخازن الترسانات والذخائر والمتفجرات ومستودعات الوقود".
بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب قواعد تدريب المجندين، والمركز اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
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