https://sarabic.ae/20241115/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستيبانوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1094823847.html
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 15.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-15T09:44+0000
2024-11-15T09:44+0000
2024-11-15T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة في بيانها الأسبوعي، أن "القوات الروسية حررت 5 بلدات خلال أسبوع، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".وأضافت الوزارة أنه، خلال الأسبوع الماضي، نفّذ الجيش الروسي 42 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية مسيّرة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للقوات الأوكرانية.وأوضح البيان: "في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة، المخصصة لتخديم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتم ضرب البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات التشغيلية التكتيكية لصواريخ سابسان، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة ومكوناتها، ومخازن الترسانات والذخائر والمتفجرات ومستودعات الوقود".بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب قواعد تدريب المجندين، والمركز اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".
https://sarabic.ae/20241115/بضاعتكم-ردت-إليكم-القوات-المسلحة-الروسية-تستخدم-آليات-أمريكية-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة-1094819015.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:44 GMT 15.11.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 15.11.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات التابعة لها حررت بلدة ستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها الأسبوعي، أن "القوات الروسية حررت 5 بلدات خلال أسبوع، في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".
وأضافت الوزارة أنه، خلال الأسبوع الماضي، نفّذ الجيش الروسي 42 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات هجومية مسيّرة، على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، ومنشآت الطاقة المستخدمة لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، والبنية التحتية للقوات الأوكرانية.
وأوضح البيان: "في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 42 ضربة واسعة النطاق، بأسلحة عالية الدقة، وطائرات مسيرة، ونتيجة لذلك تم تدمير منشآت الطاقة، المخصصة لتخديم مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتم ضرب البنية التحتية للمطارات العسكرية، وورشة إنتاج المكونات التشغيلية التكتيكية لصواريخ سابسان، ومواقع تجميع وتخزين الطائرات الهجومية المسيرة ومكوناتها، ومخازن الترسانات والذخائر والمتفجرات ومستودعات الوقود".
بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب قواعد تدريب المجندين، والمركز اللوجستي للقوات المسلحة الأوكرانية، ونقاط الانتشار المؤقتة لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب".