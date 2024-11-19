https://sarabic.ae/20241119/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-عصية-على-الحل-في-أوكرانيا-1094974575.html
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عصية على الحل في أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عصية على الحل في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى لن يحل مشكلة كييف الرئيسية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T18:42+0000
2024-11-19T18:42+0000
2024-11-19T18:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن أكبر عقبة تواجه أوكرانيا هي الافتقار إلى الأفراد المدربين والجاهزين، وهذه مشكلة لا تستطيع الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الأوروبيون حلها، ولا تستطيع جميع الأسلحة في العالم التغلب عليها".وأشارت كافانا إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى إمدادات كبيرة من أنظمة "أتاكمز"، وهو ما لا تملكه ولن تحصل عليه، لأن مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية محدودة".وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"
https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html
https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عصية على الحل في أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى لن يحل مشكلة كييف الرئيسية.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن أكبر عقبة تواجه أوكرانيا هي الافتقار إلى الأفراد المدربين والجاهزين، وهذه مشكلة لا تستطيع الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الأوروبيون حلها، ولا تستطيع جميع الأسلحة في العالم التغلب عليها".
وأوضح المقال نقلا عن جينيفر كافانا، رئيسة التحليل العسكري في مركز أبحاث واشنطن أن القرار الأمريكي بالسماح بتوجيه ضربات إلى عمق الأراضي الروسية بصواريخ أمريكية بعيدة المدى لن يغير مسار الصراع.
وأشارت كافانا إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى إمدادات كبيرة من أنظمة "أتاكمز"، وهو ما لا تملكه ولن تحصل عليه، لأن مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية محدودة".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الأوكرانية هاجمت منشأة في مقاطعة بريانسك الروسية، بـ6 صواريخ "أتاكمز" ليلاً.
وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أول أمس الأحد، نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، لم تذكر أسماءهم، أن "بايدن سمح لأول مرة باستخدام صواريخ أمريكية بعيدة المدى من قبل أوكرانيا لضرب روسيا".
ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية
باستخدام صواريخ "أتاكمز".
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز"
الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".