https://sarabic.ae/20241119/إعلام-أمريكي-يكشف-عن-مشكلة-عصية-على-الحل-في-أوكرانيا-1094974575.html

إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عصية على الحل في أوكرانيا

إعلام أمريكي يكشف عن مشكلة عصية على الحل في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بصواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى لن يحل مشكلة كييف الرئيسية. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T18:42+0000

2024-11-19T18:42+0000

2024-11-19T18:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "إن أكبر عقبة تواجه أوكرانيا هي الافتقار إلى الأفراد المدربين والجاهزين، وهذه مشكلة لا تستطيع الولايات المتحدة ولا حلفاؤها الأوروبيون حلها، ولا تستطيع جميع الأسلحة في العالم التغلب عليها".وأشارت كافانا إلى أن "أوكرانيا ستحتاج إلى إمدادات كبيرة من أنظمة "أتاكمز"، وهو ما لا تملكه ولن تحصل عليه، لأن مخزونات الولايات المتحدة الأمريكية محدودة".وقالت وزارة الدفاع: "ضرب العدو الليلة في الساعة 3:25 صباحاً، منشأة على أراضي مقاطعة بريانسك بـ6 صواريخ بالستية. ووفقًا للبيانات المؤكدة، تم استخدام صواريخ تكتيكية عملياتية - تكتيكية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع".ووفقا للمصادر، من المرجح أن "يتم تنفيذ الضربات الأولى في عمق الأراضي الروسية باستخدام صواريخ "أتاكمز".وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام عن مصادر في الحكومة الأمريكية، فإن "قرار بايدن فيما يتعلق باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى، يمكن أن يدفع روسيا لاتخاذ رد قوي".تقرير: حليف ترامب يصل إلى الشرق الأوسط أملا في إنعاش التطبيع بين السعودية وإسرائيلضابط استخبارات أمريكي: السماح لكييف باستخدام صواريخ "أتاكمز" بمثابة انتحارملياردير أمريكي: بايدن نكث بوعده لترامب عبر قرار "أتاكمز"

https://sarabic.ae/20241119/زيلينسكي-يؤكد-أن-أوكرانيا-حصلت-على-إذن-بشن-ضربات-بصورايخ-بعيدة-المدى-ضد-روسيا--1094972169.html

https://sarabic.ae/20241119/الدفاع-الروسية-شظايا-صاروخ-أتاكمز-سقطت-على-موقع-فني-عسكري-ولا-يوجد-ضحايا-1094956241.html

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