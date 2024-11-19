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دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم

دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم

سبوتنيك عربي

حصلت إحدى الدول العربية على ترخيص لافتتاح أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض. 19.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-19T14:42+0000

2024-11-19T14:42+0000

2024-11-19T14:42+0000

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وافقت دائرة الصحة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، على ترخيص "معهد الحياة الصحية" كأول مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفائه معايير الترخيص والمتطلبات التي حددها الإطار التنظيمي الذي طورته الدائرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوفر المعهد بموجب هذا الترخيص مجموعة واسعة من الخدمات لسكان أبو ظبي بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، من خلال تمكين أفراد المجتمع من تبني أنماط حياة أكثر صحة عبر الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، إلى جانب الإسهام في وضع خطط علاجية شخصية تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتناسب مع أسلوب حياة المريض وأهدافه واحتياجاته السريرية.وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، إن تطوير الإطار التنظيمي والمعايير الخاصة بالمراكز يأتي في إطار حرص الدائرة على تمكين المنظومة الصحية في الإمارة من الإسهام في جهود التحول من نموذج الرعاية التقليدي القائم على الاستجابة للأمراض، إلى منهجية استباقية تضع الصحة والوقاية الشاملة على رأس قائمة أولوياتها وترسيخ مكانة أبو ظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً.وسيسهم معهد الحياة الصحية كأول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، في إرساء معايير عالمية جديدة في هذا المجال بما يجعل من التمتع بالصحة والحياة المديدة معياراً جديداً لحياة الناس.وستُجهز مراكز طب الحياة الصحية المديدة بالإمكانات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، بما في ذلك تقديم الأدوية والعلاجات والمحافظة على الصحة النفسية وجودة الحياة، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المصمّمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس

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