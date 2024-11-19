دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
قيادية فلسطينية: التجويع والقتل والتهجير القسري للفلسطينيين يحصل على مرأى الأمم المتحدة
09:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:34 GMT
26 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
13:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:38 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ضرب العمق الروسي سيؤدي لرد صارم
17:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال محمد عفيف أفقد رمزا من رموز الكلمة المقاومة التي لطالما أدارت الحروب الإعلامية
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل تشهد إسرائيل تحولات جذرية بعد مظاهرات الحريديم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: هناك تفاؤل حذر حول وقف إطلاق النار في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
اكتشاف نظائر جديدة تمامًا للعناصر الأرضية النادرة الثقيلة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20241119/دولة-عربية-تقر-ترخيص-أول-مركز-لطب-الحياة-الصحية-المديدة-في-العالم-1094965006.html
دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم
دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم
سبوتنيك عربي
حصلت إحدى الدول العربية على ترخيص لافتتاح أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض. 19.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-19T14:42+0000
2024-11-19T14:42+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080238695_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_39cf742692965a08bdf53392a0192558.jpg
وافقت دائرة الصحة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، على ترخيص "معهد الحياة الصحية" كأول مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفائه معايير الترخيص والمتطلبات التي حددها الإطار التنظيمي الذي طورته الدائرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوفر المعهد بموجب هذا الترخيص مجموعة واسعة من الخدمات لسكان أبو ظبي بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، من خلال تمكين أفراد المجتمع من تبني أنماط حياة أكثر صحة عبر الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، إلى جانب الإسهام في وضع خطط علاجية شخصية تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتناسب مع أسلوب حياة المريض وأهدافه واحتياجاته السريرية.وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، إن تطوير الإطار التنظيمي والمعايير الخاصة بالمراكز يأتي في إطار حرص الدائرة على تمكين المنظومة الصحية في الإمارة من الإسهام في جهود التحول من نموذج الرعاية التقليدي القائم على الاستجابة للأمراض، إلى منهجية استباقية تضع الصحة والوقاية الشاملة على رأس قائمة أولوياتها وترسيخ مكانة أبو ظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً.وسيسهم معهد الحياة الصحية كأول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، في إرساء معايير عالمية جديدة في هذا المجال بما يجعل من التمتع بالصحة والحياة المديدة معياراً جديداً لحياة الناس.وستُجهز مراكز طب الحياة الصحية المديدة بالإمكانات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، بما في ذلك تقديم الأدوية والعلاجات والمحافظة على الصحة النفسية وجودة الحياة، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المصمّمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
https://sarabic.ae/20241030/شبكات-عصبونية-ذكية-من-روسيا-في-الإمارات-1094324616.html
https://sarabic.ae/20240911/مركز-التصدير-الروسي-يدعم-الصادرات-إلى-الإمارات-بأكثر-من-مليار-دولار-خلال-7-أشهر-1092603509.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080238695_99:0:1674:1181_1920x0_80_0_0_a0be48bd8fd60fc15a25787a63742897.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
منوعات, الصحة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

دولة عربية تقر ترخيص أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم

14:42 GMT 19.11.2024
© Sputnik . Munzer Saidالإمارات تدعم القطاع الأكاديمي والمجتمعي بأجهزة طبية وتقنية المقدمة لجامعة اللاذقية
الإمارات تدعم القطاع الأكاديمي والمجتمعي بأجهزة طبية وتقنية المقدمة لجامعة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
حصلت إحدى الدول العربية على ترخيص لافتتاح أول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض.
وافقت دائرة الصحة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، على ترخيص "معهد الحياة الصحية" كأول مركز متخصص في طب الحياة الصحية المديدة في العالم، عقب استيفائه معايير الترخيص والمتطلبات التي حددها الإطار التنظيمي الذي طورته الدائرة، في مبادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يوفر المعهد بموجب هذا الترخيص مجموعة واسعة من الخدمات لسكان أبو ظبي بهدف تعزيز الصحة وإطالة العمر والوقاية من الأمراض، من خلال تمكين أفراد المجتمع من تبني أنماط حياة أكثر صحة عبر الممارسات الصحية الوقائية والعلاجية، إلى جانب الإسهام في وضع خطط علاجية شخصية تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي تتناسب مع أسلوب حياة المريض وأهدافه واحتياجاته السريرية.
صورة لأحد تطبيقات الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
مجتمع
شبكات عصبونية ذكية من روسيا في الإمارات
30 أكتوبر, 13:53 GMT
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة، إن تطوير الإطار التنظيمي والمعايير الخاصة بالمراكز يأتي في إطار حرص الدائرة على تمكين المنظومة الصحية في الإمارة من الإسهام في جهود التحول من نموذج الرعاية التقليدي القائم على الاستجابة للأمراض، إلى منهجية استباقية تضع الصحة والوقاية الشاملة على رأس قائمة أولوياتها وترسيخ مكانة أبو ظبي وجهةً رائدةً للرعاية الصحية عالمياً.
من جانبها قالت الدكتورة نيكول سيروتين، الرئيس التنفيذي لمعهد الحياة الصحية وعضو مجلس جمعية الحياة المديدة، إن العبء المتزايد للأمراض يلقي بظلاله على النظم الصحية العالمية فارضاً احتياجات غير مسبوقة سواءً على الأفراد أو على النظم الصحية ذاتها.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
11 سبتمبر, 08:37 GMT
وسيسهم معهد الحياة الصحية كأول مركز لطب الحياة الصحية المديدة في العالم، في إرساء معايير عالمية جديدة في هذا المجال بما يجعل من التمتع بالصحة والحياة المديدة معياراً جديداً لحياة الناس.
وستُجهز مراكز طب الحياة الصحية المديدة بالإمكانات الضرورية لتغطية شتى جوانب الرعاية، بما في ذلك تقديم الأدوية والعلاجات والمحافظة على الصحة النفسية وجودة الحياة، والتعامل مع العوامل الاجتماعية والبيئية، وتوفير خدمات التشخيص والعلاج المصمّمة للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وعلاجها، وتحسين اللياقة البدنية، وإعادة التأهيل، واستعادة صحة المصابين بالمرض أو الإعاقة.
3 دول عربية تتصدر أكبر 5 صفقات نفطية عالمية
دولة عربية بالمرتبة الثالثة عالميا في تجارة الماس
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:46 GMTВоеннослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала