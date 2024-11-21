https://sarabic.ae/20241121/السلطات-الروسية-تعلن-فرض-قيود-مؤقتة-على-تشغيل-مطار-فولغوغراد-لضمان-سلامة-الرحلات-المدنية-1095024676.html
السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي
السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، اليوم الخميس، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T05:21+0000
2024-11-21T05:21+0000
2024-11-21T05:26+0000
روسيا
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ونشرت الوكالة بيانا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، قالت فيه: "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة، ابتداء من الساعة 05:45 بتوقيت موسكو، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على تشغيل مطار فولغوغراد".واختتمت الوكالة بيانها بتوجيه أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطارات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران، وإيلاء ذلك الأولوية الرئيسية، مشيرة إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار المذكور.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليلإعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095023941.html
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روسيا
السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي
05:21 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 21.11.2024)
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، اليوم الخميس، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي.
ونشرت الوكالة بيانا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، قالت فيه: "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة، ابتداء من الساعة 05:45 بتوقيت موسكو، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على تشغيل مطار فولغوغراد".
واختتمت الوكالة بيانها بتوجيه أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطارات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران، وإيلاء ذلك الأولوية الرئيسية، مشيرة إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار المذكور.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة
عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.