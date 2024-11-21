السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:16 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:22 GMT
7 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
11:36 GMT
24 د
من الملعب
جولة الحسم في دوري الأمم الأوروبية ومبابي خارج تشكيلة فرنسا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح المبعوث الأمريكي هذه المرة في الخروج باتفاق حول وقف إطلاق النار في لبنان
12:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بايدن يريد عرقلة ترامب عن أي اتفاق بشأن أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
حراك سياسي في ليبيا مع أول انتخابات بلدية في البلاد ومحاولات للمصالحة الوطنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:16 GMT
24 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:24 GMT
36 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مستقبل إقليم كردستان العراق بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241121/السلطات-الروسية-تعلن-فرض-قيود-مؤقتة-على-تشغيل-مطار-فولغوغراد-لضمان-سلامة-الرحلات-المدنية-1095024676.html
السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي
السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، اليوم الخميس، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T05:21+0000
2024-11-21T05:26+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102749/85/1027498590_0:181:3509:2155_1920x0_80_0_0_a2b6d8c5196d32959c7679a11afa1771.jpg
ونشرت الوكالة بيانا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، قالت فيه: "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة، ابتداء من الساعة 05:45 بتوقيت موسكو، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على تشغيل مطار فولغوغراد".واختتمت الوكالة بيانها بتوجيه أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطارات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران، وإيلاء ذلك الأولوية الرئيسية، مشيرة إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار المذكور.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليلإعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241121/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1095023941.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102749/85/1027498590_198:0:3311:2335_1920x0_80_0_0_89383bb59eb751cec2312ccef3b5500e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

السلطات الروسية تعلن فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي

05:21 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 21.11.2024)
© Sputnik . Konstantin Chalabovمدينة فولغاغراد
مدينة فولغاغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Sputnik . Konstantin Chalabov
تابعنا عبر
أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية (روسافياتسيا)، اليوم الخميس، فرض قيود مؤقتة على تشغيل مطار فولغوغراد لضمان سلامة النقل الجوي.
ونشرت الوكالة بيانا عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، قالت فيه: "ضمانًا لسلامة رحلات الطائرات المدنية، تم فرض قيود مؤقتة، ابتداء من الساعة 05:45 بتوقيت موسكو، اليوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على تشغيل مطار فولغوغراد".
واختتمت الوكالة بيانها بتوجيه أطقم الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخدمات المطارات لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الطيران، وإيلاء ذلك الأولوية الرئيسية، مشيرة إلى توقف حركة الإقلاع والهبوط من المطار المذكور.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كان قد أعلن عنه، في يونيو/ حزيران من العام الماضي.
مدفع ذاتي الحركة من نوع غفوزديكا تابع لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
04:25 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 طائرات أوكرانية مسيرة فوق أراضي 3 مقاطعات خلال الليل
إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 06:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала