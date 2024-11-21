https://sarabic.ae/20241121/زاخاروفا-تصف-تصريحات-وزير-الخارجية-النمساوي-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-استمر-ألف-عام-بـالأكاذيب-1095022669.html
زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن "الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام" بـ"الأكاذيب"
زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن "الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام" بـ"الأكاذيب"
سبوتنيك عربي
ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بشأن الصراع في أوكرانيا... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T00:19+0000
2024-11-21T00:19+0000
2024-11-21T00:19+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونشرت زاخاروفا على حسابها الرسمي على منصة "تلغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن "المزيد من الأكاذيب، القليل من الأكاذيب - الجميع معتادون على ذلك".وكان شالنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا في فيينا، أمس الأربعاء، إنهم اجتمعوا في "موعد حزين للغاية، وكأن ألف عام بالضبط قد مرت بالأمس منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20241009/باحث-في-الشأن-الدولي-تصريحات-زاخاروفا-دقيقة-للغاية-وبوتين-يريد-تعديل-موازين-القوى-العالمية-1093597277.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا
زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن "الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام" بـ"الأكاذيب"
ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بشأن الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام، هو مجرد "أكاذيب".
موسكو - سبوتنيك
. ونشرت زاخاروفا على حسابها الرسمي على منصة "تلغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن "المزيد من الأكاذيب، القليل من الأكاذيب - الجميع معتادون على ذلك".
وكان شالنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني
أندريه سيبيغا في فيينا، أمس الأربعاء، إنهم اجتمعوا في "موعد حزين للغاية، وكأن ألف عام بالضبط قد مرت بالأمس منذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.