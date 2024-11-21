https://sarabic.ae/20241121/زاخاروفا-تصف-تصريحات-وزير-الخارجية-النمساوي-بشأن-الصراع-في-أوكرانيا-استمر-ألف-عام-بـالأكاذيب-1095022669.html

زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن "الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام" بـ"الأكاذيب"

زاخاروفا تصف تصريحات وزير الخارجية النمساوي بشأن "الصراع في أوكرانيا استمر ألف عام" بـ"الأكاذيب"

سبوتنيك عربي

ذكرت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء، أن تصريحات وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرغ، بشأن الصراع في أوكرانيا... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T00:19+0000

2024-11-21T00:19+0000

2024-11-21T00:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

الأخبار

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

موسكو - سبوتنيك. ونشرت زاخاروفا على حسابها الرسمي على منصة "تلغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) أن "المزيد من الأكاذيب، القليل من الأكاذيب - الجميع معتادون على ذلك".وكان شالنبرغ قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيغا في فيينا، أمس الأربعاء، إنهم اجتمعوا في "موعد حزين للغاية، وكأن ألف عام بالضبط قد مرت بالأمس منذ بداية الغزو الروسي ​​واسع النطاق لأوكرانيا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20241009/باحث-في-الشأن-الدولي-تصريحات-زاخاروفا-دقيقة-للغاية-وبوتين-يريد-تعديل-موازين-القوى-العالمية-1093597277.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار, أخبار أوكرانيا