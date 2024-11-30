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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат возле подбитого бронеавтомобиля иностранного производства - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241130/ضابط-أمريكي-يجب-على-بايدن-أن-يتوقف-عن-إثارة-حرب-خاسرة-بالفعل-1095350284.html
ضابط أمريكي: يجب على بايدن أن يتوقف عن إثارة حرب خاسرة بالفعل
ضابط أمريكي: يجب على بايدن أن يتوقف عن إثارة حرب خاسرة بالفعل
سبوتنيك عربي
صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية دانييل ديفيس، أنه يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتوقف عن تأجيج الحرب في أوكرانيا بأفعاله،... 30.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-30T11:03+0000
2024-11-30T11:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ديفيس في مدونته على "يوتيوب": "هذا الرجل (جو بايدن) يحتاج إلى الصمت. فقط توقف عن الكلام. توقف عن إصدار تصاريح لحرب خاسرة بالفعل".وتابع ديفيس: "لا يمكننا أن نضرب دبًا في صدره لنرى ما إذا كان سيؤذينا أم لا. هذا غير عقلاني".وقال: "آمل أن نتمكن من الاستيقاظ قبل فوات الأوان".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شّنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بـ6 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" على مقاطعة بريانسك الروسية.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية.خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
https://sarabic.ae/20241125/الكرملين-أنصار-ترامب-يتحدثون-عن-السلام-والإدارة-الأمريكية-الحالية-تؤجج-الصراع-1095153962.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ضابط أمريكي: يجب على بايدن أن يتوقف عن إثارة حرب خاسرة بالفعل

11:03 GMT 30.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية دانييل ديفيس، أنه يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتوقف عن تأجيج الحرب في أوكرانيا بأفعاله، التي خسرها الغرب بالفعل.
وقال ديفيس في مدونته على "يوتيوب": "هذا الرجل (جو بايدن) يحتاج إلى الصمت. فقط توقف عن الكلام. توقف عن إصدار تصاريح لحرب خاسرة بالفعل".

ودعا ديفيس حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى التوقف عن مضايقة روسيا، ظنًا منهم أنها لن ترد. ويعتبر أن الاستفزازات الأخيرة ضد موسكو هي أخطر لحظة في السنوات الثلاث الماضية.

وتابع ديفيس: "لا يمكننا أن نضرب دبًا في صدره لنرى ما إذا كان سيؤذينا أم لا. هذا غير عقلاني".

وأشار إلى أنه حتى في بداية العملية العسكرية الروسية، كان من الواضح أن أوكرانيا لن تكون قادرة على مقاومة روسيا، لكن البيت الأبيض لم يتعلم الدرس واستمر في ضخ الأسلحة بلا جدوى إلى نظام كييف، متجاهلاً أي خيارات لحل الصراع.

وقال: "آمل أن نتمكن من الاستيقاظ قبل فوات الأوان".
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، الأربعاء 13 نوفمبر 2024، في واشنطن. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: أنصار ترامب يتحدثون عن السلام والإدارة الأمريكية الحالية تؤجج الصراع
25 نوفمبر, 09:39 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، أن القوات المسلحة الأوكرانية، شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمس" البالستية على الأراضي الروسية.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شّنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بـ6 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" على مقاطعة بريانسك الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تعليقا على استخدام صواريخ "أتاكمس" في الضربة على أراضي مقاطعة بريانسك، إن هذه إشارة إلى أن الغرب يريد التصعيد.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.
لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية.
خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو
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