https://sarabic.ae/20241130/ضابط-أمريكي-يجب-على-بايدن-أن-يتوقف-عن-إثارة-حرب-خاسرة-بالفعل-1095350284.html

ضابط أمريكي: يجب على بايدن أن يتوقف عن إثارة حرب خاسرة بالفعل

ضابط أمريكي: يجب على بايدن أن يتوقف عن إثارة حرب خاسرة بالفعل

سبوتنيك عربي

صرح اللفتنانت كولونيل المتقاعد في القوات المسلحة الأمريكية دانييل ديفيس، أنه يتعين على الرئيس الأميركي جو بايدن أن يتوقف عن تأجيج الحرب في أوكرانيا بأفعاله،... 30.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-30T11:03+0000

2024-11-30T11:03+0000

2024-11-30T11:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg

وقال ديفيس في مدونته على "يوتيوب": "هذا الرجل (جو بايدن) يحتاج إلى الصمت. فقط توقف عن الكلام. توقف عن إصدار تصاريح لحرب خاسرة بالفعل".وتابع ديفيس: "لا يمكننا أن نضرب دبًا في صدره لنرى ما إذا كان سيؤذينا أم لا. هذا غير عقلاني".وقال: "آمل أن نتمكن من الاستيقاظ قبل فوات الأوان".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه في ليلة 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، شّنت القوات المسلحة الأوكرانية ضربة بـ6 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" على مقاطعة بريانسك الروسية.وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن السماح بضرب عمق الأراضي الروسية، إذا تم قبوله، يعني جولة جديدة من التوتر.لافروف: الناتو بإعلانه إمكانية توجيه ضربات استباقية ضد روسيا تجرد من كل القيود الأخلاقية.خبير أمريكي: لا توجد قيادة طبيعية في الولايات المتحدة الأمريكية والناتو

https://sarabic.ae/20241125/الكرملين-أنصار-ترامب-يتحدثون-عن-السلام-والإدارة-الأمريكية-الحالية-تؤجج-الصراع-1095153962.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم