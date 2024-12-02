https://sarabic.ae/20241202/نائب-سوري-سابق-لـسبوتنيك-الجيش-السوري-اتبع-أسلوبا-عسكريا-حاسما-والمعركة-إقليمية-معقدة-1095414471.html

نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة

نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة

سبوتنيك عربي

أكد مهند الحاج علي، الخبير العسكري والنائب السابق في مجلس الشعب السوري، أن "الجيش السوري نفذ خطة استراتيجية لإعادة تجميع قواته في مناطق قادرة على ضبط الميدان... 02.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-02T14:52+0000

2024-12-02T14:52+0000

2024-12-02T14:52+0000

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وأكد الحاج علي أن "هذه الخطوة جاءت بعدما أن قامت المجموعات المسلحة بشن هجوم قوي على بعض المواقع في سوريا، وأدى ذلك إلى اتخاذ الجيش السوري قرار الانسحاب من بعض المناطق في حلب، بهدف تجنيب المدينة دماراً كبيراً نتيجة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أطلقتها هذه المجموعات".وتابع أن "الجيش السوري لا يرغب في فتح معركة داخل مدينة حلب، التي تعد موطناً لحوالي 5 ملايين مدني"، مشدداً على أنّ "القيادة السورية اتخذت قراراً حاسماً بعدم الإضرار بالمدنيين أو البنى التحتية في المدينة". وشدّد الحاج علي، على أن "هدف المسلحين في منطقة حماة هو السيطرة على مناطق استراتيجية هامة، للوصول إلى وسط سوريا وقطع الطريق إلى لبنان، مما قد يتيح لهم استهداف حزب الله اللبناني".ولفت الخبير العسكري السوري إلى أن "بيان وزارة الدفاع السورية، كان واضحاً حول استعداد الجيش السوري للبدء في المعركة المضادة ضد المجموعات الإرهابية"، وأشار إلى أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد، شدد على ضرورة اجتثاث الإرهاب من الأراضي السورية". وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تنجح في فصل إيران عن سوريا، بل على العكس، أبدت إيران استعدادها لمواصلة دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب".

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