نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:17 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:12 GMT
18 د
ملفات ساخنة
هل تفتح مفاوضات جنيف الباب أم إحياء الاتفاق النووي الإيراني؟
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
12:29 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
17:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الجبهات الشمالية الغربية في سوريا تشتعل من جديد بأوامر قتالية صدرت من الجانب الإسرائيلي
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لافروف ونظيره التركي يؤكدان ضرورة تنسيق الجهود لاستقرار الوضع في سوريا، محادثات بين مصر وإسرائيل لإعادة فتح معبر رفح
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241202/نائب-سوري-سابق-لـسبوتنيك-الجيش-السوري-اتبع-أسلوبا-عسكريا-حاسما-والمعركة-إقليمية-معقدة-1095414471.html
نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة
نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة
سبوتنيك عربي
أكد مهند الحاج علي، الخبير العسكري والنائب السابق في مجلس الشعب السوري، أن "الجيش السوري نفذ خطة استراتيجية لإعادة تجميع قواته في مناطق قادرة على ضبط الميدان... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T14:52+0000
2024-12-02T14:52+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
لبنان
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363497_0:87:3334:1962_1920x0_80_0_0_34b8088362ab90aa8670168a5d78335d.jpg
وأكد الحاج علي أن "هذه الخطوة جاءت بعدما أن قامت المجموعات المسلحة بشن هجوم قوي على بعض المواقع في سوريا، وأدى ذلك إلى اتخاذ الجيش السوري قرار الانسحاب من بعض المناطق في حلب، بهدف تجنيب المدينة دماراً كبيراً نتيجة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أطلقتها هذه المجموعات".وتابع أن "الجيش السوري لا يرغب في فتح معركة داخل مدينة حلب، التي تعد موطناً لحوالي 5 ملايين مدني"، مشدداً على أنّ "القيادة السورية اتخذت قراراً حاسماً بعدم الإضرار بالمدنيين أو البنى التحتية في المدينة". وشدّد الحاج علي، على أن "هدف المسلحين في منطقة حماة هو السيطرة على مناطق استراتيجية هامة، للوصول إلى وسط سوريا وقطع الطريق إلى لبنان، مما قد يتيح لهم استهداف حزب الله اللبناني".ولفت الخبير العسكري السوري إلى أن "بيان وزارة الدفاع السورية، كان واضحاً حول استعداد الجيش السوري للبدء في المعركة المضادة ضد المجموعات الإرهابية"، وأشار إلى أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد، شدد على ضرورة اجتثاث الإرهاب من الأراضي السورية". وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تنجح في فصل إيران عن سوريا، بل على العكس، أبدت إيران استعدادها لمواصلة دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب".
https://sarabic.ae/20241202/مصدر-سوري-الهجوم-الإرهابي-في-حلب-تم-بمشاركة-أوكرانية-وأمريكية-بالمسيرات-والتكنولوجيا-المتطورة----1095408257.html
https://sarabic.ae/20241202/بوتين-وبزشكيان-يبحثان-تصعيد-الوضع-في-سوريا----1095410244.html
https://sarabic.ae/20241202/مقاتلات-سورية-روسية-توجه-ضربات-متتالية-على-مواقع-إرهابية-في-ريف-حلب-الشرقي-فيديو-1095399013.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095363497_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_a0795624173a5fb2c1c117c654a750f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, حصري, تقارير سبوتنيك

نائب سوري سابق لـ"سبوتنيك": الجيش السوري اتبع أسلوبا عسكريا حاسما والمعركة إقليمية معقدة

14:52 GMT 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية ساناقوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Photo / وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا
تابعنا عبر
حصري
أكد مهند الحاج علي، الخبير العسكري والنائب السابق في مجلس الشعب السوري، أن "الجيش السوري نفذ خطة استراتيجية لإعادة تجميع قواته في مناطق قادرة على ضبط الميدان بشكل أفضل".
وأكد الحاج علي أن "هذه الخطوة جاءت بعدما أن قامت المجموعات المسلحة بشن هجوم قوي على بعض المواقع في سوريا، وأدى ذلك إلى اتخاذ الجيش السوري قرار الانسحاب من بعض المناطق في حلب، بهدف تجنيب المدينة دماراً كبيراً نتيجة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، التي أطلقتها هذه المجموعات".

وأشار الحاج علي، لـ"سبوتنيك"، إلى أنّ "الحكومة السورية قامت بسحب كافة المراكز الحكومية والصحية من المناطق التي قد تكون عرضة للاستهداف لأسباب إنسانية، وذلك بهدف حماية المدنيين من استهداف هذه المنشآت الهامة".

الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مصدر سوري: الهجوم الإرهابي في حلب تم بمشاركة أوكرانية وأمريكية بالمسيرات والتكنولوجيا المتطورة
12:19 GMT
وتابع أن "الجيش السوري لا يرغب في فتح معركة داخل مدينة حلب، التي تعد موطناً لحوالي 5 ملايين مدني"، مشدداً على أنّ "القيادة السورية اتخذت قراراً حاسماً بعدم الإضرار بالمدنيين أو البنى التحتية في المدينة".

وبيّن الخبير العسكري أن "الجيش السوري يوجّه ضربات دقيقة ضد المسلحين في الساحات العامة لمنعهم من التحصن، ويقوم أيضاً باستهداف طرق الإمداد لمنع وصول تعزيزات من الأسلحة والعتاد للمجموعات المسلحة".

الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
بوتين وبزشكيان يبحثان تصعيد الوضع في سوريا
13:24 GMT
وشدّد الحاج علي، على أن "هدف المسلحين في منطقة حماة هو السيطرة على مناطق استراتيجية هامة، للوصول إلى وسط سوريا وقطع الطريق إلى لبنان، مما قد يتيح لهم استهداف حزب الله اللبناني".

وفي ما يتعلق بالخطط العسكرية المستقبلية، كشف الحاج علي عن "وجود خطة عسكرية مشتركة بين دمشق وحلفائها، بما في ذلك روسيا، لاستعادة السيطرة على المناطق التي تحتلها المجموعات المسلحة"، كما أشار إلى أنّ "هناك حركة سياسية كبيرة بين دمشق والدول العربية للحصول على الدعم السياسي المطلوب لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

أفراد من الجيش السوري يطلفون النار من مدفع في محافظة اللاذقية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مقاتلات سورية روسية توجه ضربات متتالية على مواقع إرهابية في ريف حلب الشرقي... فيديو
10:13 GMT
ولفت الخبير العسكري السوري إلى أن "بيان وزارة الدفاع السورية، كان واضحاً حول استعداد الجيش السوري للبدء في المعركة المضادة ضد المجموعات الإرهابية"، وأشار إلى أنّ "الرئيس السوري بشار الأسد، شدد على ضرورة اجتثاث الإرهاب من الأراضي السورية".

واعتبر الخبير أن "فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحقيق أهدافه في جنوب لبنان دفعه لإطلاق معركة جديدة في سوريا عبر المجموعات الإرهابية، بهدف قطع الطرق بين سوريا وحزب الله".

وأضاف أن "الولايات المتحدة لم تنجح في فصل إيران عن سوريا، بل على العكس، أبدت إيران استعدادها لمواصلة دعم سوريا في حربها ضد الإرهاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала