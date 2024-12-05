https://sarabic.ae/20241205/المدفعية-السورية-والصواريخ-تستهدف-خطوط-الإمداد-الخلفية-للإرهابيين-في-ريفي-حماة-وإدلب-1095506660.html

المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

المدفعية السورية والصواريخ تستهدف خطوط الإمداد الخلفية للإرهابيين في ريفي حماة وإدلب

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن أسلحة المدفعية السورية والصواريخ استهدفت خطوط الإمداد الخلفية لـ"جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا والكثير من... 05.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-05T11:07+0000

2024-12-05T11:07+0000

2024-12-05T11:07+0000

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وذكر المصدر أنه ليس هناك أي خرق في مدينة حماة، وما يجري، حاليا ومنذ الأمس، هو محاولات تقوم بها مجموعات "جبهة النصرة" الإرهابية لإيجاد أي خاصرة دفاعية رخوة تتمكن من خلالها الوصول إلى أي محور أو أطراف المدينة، لتحقيق مكسب معنوي تقدمه لمسلحيها، لكن كل محاولاتهم بدأت تتحول إلى انتحار حقيقي.وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن محور جبل زين العابدين صامد بقوة، والهجمات المتتالية للإرهابيين لم تسفر سوى عن تراكم القتلى على محاور هجماتهم.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الخميس، عن خوض القوات السورية معارك ضارية في ريف حماة، مؤكدة تكبيد المجموعات الإرهابية خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.وشنت الجماعة الإرهابية "هيئة تحرير الشام" (المعروفة سابقاً باسم "جبهة النصرة"، والمحظورة في روسيا والعديد من الدول)، عملية واسعة النطاق، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، انطلاقاً من شمال إدلب باتجاه مدينتي حلب وحماة.وبعد السيطرة على حلب، حاولت الجماعات الإرهابية التقدم نحو مدينة حماة، واستولت على مدينة معرة النعمان. وبدورها، أعلنت قيادة الجيش السوري، توقف تقدم الإرهابيين في حماة، وشنت القوات الحكومية هجوماً مضاداً، وحررت عدداً من البلدات التي استولى عليها الإرهابيون سابقاً.وبدوره، أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشدداً على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعباً ولا مؤسسات، بل الأجهزة التي تدعمهم.إيران: واشنطن في مقدمة الأطراف التي تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريامصدر لـ"سبوتنيك": نظام كييف يدرب الإرهابيين في سوريا

https://sarabic.ae/20241205/الكرملين-حجم-المساعدة-المطلوبة-من-موسكو-لدمشق-لمحاربة-الإرهاب-يعتمد-على-تقييم-الوضع-في-سوريا-1095504992.html

https://sarabic.ae/20241205/الجيش-السوري-يعلن-استهداف-أرتال-المجموعات-الإرهابية-في-ريف-حماة-وخوض-معارك-ضارية--1095503503.html

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حماه, ريف حماه الشمالي, إدلب, حلب, حصري