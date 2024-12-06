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Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241206/الجيش-الروسي-يدمر-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية----1095536112.html
الجيش الروسي يدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت نقطة الانتشار المؤقتة لوحدة من الحرس الوطني الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T07:58+0000
2024-12-06T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع أنه لضرب الهدف، تم استخدام ثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-250" مزودة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف الطيران الروسي نقطة الانتشار المؤقتة لوحدة من الحرس الأوكراني بثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-250"، في بلدة برافدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتستخدم القوات الجوفضائية الروسية بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
https://sarabic.ae/20241206/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-من-مواقعها-في-تشاسوف-يار-1095535624.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر نقاط انتشار للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

07:58 GMT 06.12.2024
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلى الروسية سو 57
المقاتلى الروسية سو 57 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
© Sputnik . Alexander Vilf
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الجوفضائية الروسية دمرت نقطة الانتشار المؤقتة لوحدة من الحرس الوطني الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع أنه لضرب الهدف، تم استخدام ثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-250" مزودة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف الطيران الروسي نقطة الانتشار المؤقتة لوحدة من الحرس الأوكراني بثلاث قنابل جوية من طراز "فاب-250"، في بلدة برافدوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتستخدم القوات الجوفضائية الروسية بنشاط القنابل الجوية المجهزة بوحدات التخطيط والتصحيح الشاملة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتمكنت الطائرات المقاتلة من ضرب المناطق المحصنة للقوات المسلحة الأوكرانية دون تعريض نفسها لنيران أنظمة صواريخ العدو المضادة للطائرات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يار
07:12 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف عددا من الألوية لقوات كييف في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
سلاح الجو الروسي يستهدف منشآت طاقة ومطارات عسكرية للقوات الأوكرانية
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Работа артиллерийского расчета САУ 2С3 Акация группы Пресса спецназа Ахмат - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:59 GMT
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