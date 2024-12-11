https://sarabic.ae/20241211/روسيا-تطالب-واشنطن-ولندن-بمحاسبة-منفذي-الهجوم-الأوكراني-على-وسيلة-نقل-للوكالة-الدولية-للطاقة--1095683582.html

روسيا تطالب واشنطن ولندن بمحاسبة منفذي الهجوم الأوكراني على وسيلة نقل للوكالة الدولية للطاقة

روسيا تطالب واشنطن ولندن بمحاسبة منفذي الهجوم الأوكراني على وسيلة نقل للوكالة الدولية للطاقة

سبوتنيك عربي

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، واشنطن ولندن بتقديم منفذي الهجوم الأوكراني على وسيلة النقل التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى... 11.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-11T08:49+0000

2024-12-11T08:49+0000

2024-12-11T08:49+0000

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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وقالت زاخاروفا في بيان لها: "نلاحظ أن تصرفات كييف تمثل استفزازا واضحا قبل الدورة الاستثنائية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة بمبادرة منها في 12 ديسمبر".ودعت زاخاروفا الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاءهما إلى وقف أي دعم لكييف و"اتخاذ تدابير لتقديم المسؤولين عن تنظيم وتنفيذ هذا الاستفزاز إلى العدالة".وأضاف البيان: "في 10 ديسمبر/كانون الأول، خلال التناوب المخطط لخبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، شنت القوات المسلحة الأوكرانية سلسلة من الهجمات على المركبات المستخدمة لنقل موظفي الوكالة".وأشار إلى أنه "في حوالي الساعة 15:00، في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، هوجمت مركبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تستخدم لنقل خبراء من أمانة الوكالة"، وفي الساعة 16:37، هاجمت أوكرانيا قافلة سيارات روسية عائدة من قرية كامينسكوي، بعد تسليم خبراء من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى خط التماس القتالي".ووفقا لزاخاروفا، فإن موسكو تشارك قيادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية سخطها فيما يتعلق بهذه التصرفات التي قامت بها كييف، وتعتبرها استفزازية ومتهورة، وتشير إلى أن الجانب الأوكراني قرر "تعريض موظفي المنظمة الدولية، وكذلك العسكريين الروس الذين يعملون بالتناوب للخطر المميت".وذكرت زاخاروفا أن موسكو تدين "بأشد العبارات الممكنة" تصرفات كييف هذه، وتشير إلى أن القيادة الأوكرانية لا تأخذ في الاعتبار العواقب ولا الرأي الدولي، "وترفض بشكل أساسي مفهوم ومبادئ السلامة النووية والأمن النووي التي تبنتها، والتضحية من أجل طموحاتها وسياساتها الضارة والمدمرة".روسيا: تصريحات غروسي بشأن مدة وجود خبراء الوكالة في زابوروجيه تتجاوز صلاحياتهالدفاع الروسية: في حال وقوع حادث بمحطة كورسك النووية ستنتشر المواد المشعة في جميع أنحاء أوروبا

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