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عرب بوينت بودكاست
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المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يتوجه إلى دمشق
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يتوجه إلى دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جنيفر فينتون، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، سيسافر إلى... 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T10:40+0000
2024-12-13T10:40+0000
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وقالت فينتون، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيتوجه إلى دمشق للتحدث مع جميع الأطراف المعنية، لكن لم يتم تحديد موعد.وأضافت فينتون: "ما يمكنني قوله لكم هو أن المبعوث الخاص يريد التحدث مع جميع الأطراف. يريد التوجه إلى دمشق في أقرب وقت ممكن، لكن في الوقت الحالي لا يوجد موعد محدد".من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأردن سيستضيف، يوم غدا السبت، اجتماعات حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم أمس الخميس، مع عدد من نظرائه العرب التطورات في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية سياسية جامعة فيها عقب سقوط النظام في سوريا.وفي سياق متصل أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام". وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
https://sarabic.ae/20241213/بلينكن-واشنطن-وأنقرة-توصلتا-إلى-رؤية-موسعة-حول-مستقبل-سوريا-1095748490.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا يتوجه إلى دمشق

10:40 GMT 13.12.2024
© Sputnik . مدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik .
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أعلنت المتحدثة باسم مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جنيفر فينتون، اليوم الجمعة، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، سيسافر إلى دمشق في أقرب وقت ممكن.
وقالت فينتون، إن المبعوث الخاص للأمم المتحدة سيتوجه إلى دمشق للتحدث مع جميع الأطراف المعنية، لكن لم يتم تحديد موعد.
وأضافت فينتون: "ما يمكنني قوله لكم هو أن المبعوث الخاص يريد التحدث مع جميع الأطراف. يريد التوجه إلى دمشق في أقرب وقت ممكن، لكن في الوقت الحالي لا يوجد موعد محدد".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أن الأردن سيستضيف، يوم غدا السبت، اجتماعات حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا وآخرين عرب، إضافة إلى ممثل الأمم المتحدة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصافح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مؤتمر صحفي مشترك في مقر الوزارة في العاصمة التركية أنقرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
بلينكن: واشنطن وأنقرة توصلتا إلى رؤية موسعة حول مستقبل سوريا
09:24 GMT
وبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، يوم أمس الخميس، مع عدد من نظرائه العرب التطورات في سوريا وجهود دعم عملية انتقالية سياسية جامعة فيها عقب سقوط النظام في سوريا.
وفي سياق متصل أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا تجري اتصالاتها مع اللجنة السياسية لـ"هيئة تحرير الشام". وأضاف بوغدانوف، أن روسيا تعول على بقاء قواعدها العسكرية في سوريا، وأن تلعب دورًا مهما في الحرب ضد الإرهاب.
تركيا تعين قائما بالأعمال في سفارتها بدمشق بعد إغلاقها لسنوات
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية في أقرب وقت ممكن
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