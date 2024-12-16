https://sarabic.ae/20241216/سيارتو-وزير-الخارجية-الأوكراني-رفض-اقتراح-المجر-بشأن-وقف-إطلاق-النار--1095841390.html
سيارتو: وزير الخارجية الأوكراني رفض اقتراح المجر بشأن وقف إطلاق النار
سيارتو: وزير الخارجية الأوكراني رفض اقتراح المجر بشأن وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، رفض اقتراح المجر بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد بين موسكو... 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T14:54+0000
2024-12-16T14:54+0000
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جاء هذا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر رابط فيديو، حيث رفض وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، المقترح الذي قدمته المجر بشأن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، بين روسيا ووأكرانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو.وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "لم يعبّر زملاؤنا من دول الاتحاد الأوروبي فحسب، بل نظيرنا الأوكراني أيضًا، عن رفضهم لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد".وسبق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أعرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فكرة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار في عيد الميلاد، وقد تم نقل الاقتراح أيضًا إلى فلاديمير زيلينسكي، عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه، بحسب أوربان، "رفض و استبعد ذلك". وادعى الجانب الأوكراني بعد ذلك أنه لم يتلق اقتراحًا بوقف إطلاق النار.وشدد سيارتو على أنه بعد المحادثة بين أوربان وبوتين، اتصل بنفسه بسيبيغا ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، لذا فإن "القول بأنهم لم يتم إبلاغهم بحقيقة المحادثة أو محتواها غير صحيح على الإطلاق".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.سيارتو يصف حجب شبكة قنوات "آر تي" الروسية في الاتحاد الأوروبي بـ" المعايير المزدوجة"المجر تحذر الغرب من تجاهل تهديدات روسيا بعد اختبار الصاروخ "أوريشنيك'"
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, المجر, أخبار المجر
سيارتو: وزير الخارجية الأوكراني رفض اقتراح المجر بشأن وقف إطلاق النار
أفاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، بأن وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، رفض اقتراح المجر بوقف إطلاق النار في عيد الميلاد بين موسكو وكييف.
جاء هذا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عبر رابط فيديو، حيث رفض وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيغا، المقترح الذي قدمته المجر بشأن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد، بين روسيا ووأكرانيا، بحسب ما أفاد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو.
وقال سيارتو للصحفيين المجريين بعد اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: "لم يعبّر زملاؤنا من دول الاتحاد الأوروبي فحسب، بل نظيرنا الأوكراني أيضًا، عن رفضهم لوقف إطلاق النار في عيد الميلاد".
وسبق لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن أعرب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن فكرة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
ووقف إطلاق النار في عيد الميلاد، وقد تم نقل الاقتراح أيضًا إلى فلاديمير زيلينسكي، عبر القنوات الدبلوماسية، لكنه، بحسب أوربان، "رفض و استبعد ذلك". وادعى الجانب الأوكراني بعد ذلك أنه لم يتلق اقتراحًا بوقف إطلاق النار.
وشدد سيارتو على أنه بعد المحادثة بين أوربان وبوتين،
اتصل بنفسه بسيبيغا ورئيس مكتب زيلينسكي أندريه إرماك، لذا فإن "القول بأنهم لم يتم إبلاغهم بحقيقة المحادثة أو محتواها غير صحيح على الإطلاق".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن فلاديمير زيلينسكي، رفض مقترحًا
من قبل المجر لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال موسم عيد الميلاد، وإجراء تبادل لعدد كبير من الأسرى.