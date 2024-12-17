https://sarabic.ae/20241217/تفاصيل-المشاورات-بين-الأطراف-السورية-حول-المرحلة-الانتقالية-1095884111.html

تفاصيل المشاورات بين الأطراف السورية حول المرحلة الانتقالية

تفاصيل المشاورات بين الأطراف السورية حول المرحلة الانتقالية

سبوتنيك عربي

يعيش الشارع السوري حالة من الترقب، في ظل نقاش وتشاورات بين الأطراف السورية التي كانت معارضة بالأمس، وأصبحت في موقع السلطة اليوم. 17.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-17T14:04+0000

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لم تتضح معالم الحوار والتشاور بين الأطراف السورية بعد، إذ تطرح الأطراف رؤيتها للمرحلة الانتقالية خلال مشاوراتها مع بعضها البعض، فيما يترقب الجميع الدعوة لمؤتمر وطني جامع للخروج بمخرجات متوافق عليها من الجميع، وهي الخطوة التي لم يعلن عنها بعد.تشير تصريحات الجميع من الائتلاف الوطني السوري المعارض، وحكومة تسيير الأعمال، والقوى الأخرى إلى أهمية "التشاركية"، ووحدة البلاد وسيادتها، لكن الخطوات الفعلية على الأرض بشأن وضع خارطية طريق تتضمن تعديل القرار 2254 لم تبدأ بعد، وفق مسؤولين في عديد من هذه القوى.وفق تصريحات لمسؤولي بعض المكونات السياسية الحالية فإن المخاوف الحالية لدى الشارع تتمثل في مدى التشاركية في صياغة المرحلة المقبلة، أو احتمالية تفرد "لون" أو مكون ما بالمشهد، في ظل استمرار المشاورات لتبديد هذه المخاوف.في السياق، أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، اليوم الثلاثاء، أن "أولوية الحكومة هي الحفاظ على الخدمات وبسط الأمن والاستقرار في البلاد". وقال البشير، في تصريحات متلفزة، إن "الحكومة استلمت مؤسسات الدولة من خلال انتقال سلس من وزارات حكومة النظام السابق"، مضيفا أن "الهدف الأساسي كان عدم وقوع فوضى والحفاظ على الخدمات ونجحنا في ذلك". وأكد أن "الحكومة تواجه تحديات كبيرة من بينها الفساد الإداري والمالي والبنى التحتية المتهالكة والديون"، مشددا على ضرورة رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة.بشأن المشاورات الجارية، قال رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لمجلس سوريا الديمقراطية، إن الإشارات من الهيئة حتى الآن توحي بأن هناك مشاركة لكافة الأطراف السورية في صياغة المحلة المقبلة. بشأن النقاش الحاصل بين الأطراف السورية، أوضح درار أن كل طرف يطرح رؤيته بشأن المرحلة الانتقالية وتصوره لشكل الدولة السورية، بتوافق كبير على مضمون القرار 2254 مع ضرورة تعديله بما يتوافق مع الواقع الجديد.من ناحيته قال عادل الحلواني عضو الائتلاف الوطني السوري، إن المشهد الحالي يدار عبر إدارة عسكرية مشتركة، وكان من المقرر تشكيل إدارة مدنية، لكن يبدو أن الغدارة المدنية تأخر تشكيلها، فجرى تكليف الحكومةالحالية لتسيير الأعمال.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن البند الثاني من القرار 2254 هو نقطة الخلاف بين الأطراف، وهي المتعلق بمشاركة جميع الأطياف السورية والدعوة لمؤتمر وطني، لكنها الجهود توصلت إلى "شبه تفاهم" بشأنها.وأشار إلى أن المشاورات التي تجرى والتي لم يعلن تفاصيلها بشكل كامل تتعلق بالمسار المقرر، وما أثير في الشارع السوري من تخوفات حول إمكانية فرض الحكومة الحالية كأمر واقع، وهو الأمر الذي لم يطرح أي طرف حتى الآن.وتابع "حاليا الطرف الأكبر هو الائتلاف الوطني السوري والذي يضم العديد من المكونات والأحزاب السورية، وبالتأكيد نحن نسعى لمشاركة الجميع في النقاش والتوافق حول خارطة الطريق والمرحلة الانتقالية دون أن يكون لون واحد هو المسيطر على المشهد، ونعمل على ذلك بالحوار".وفي تصريحات سابقة، قال عضو الائتلاف السوري، والمتحدث الرسمي السابق باسم المعارضة في محادثات أستانا، أيمن العاسمي، إن الجيش الوطني السوري الذي بدأ تأسيسه منذ بدء الثورة السورية يقع على عاتقه الآن حفظ الأمن في جميع المناطق السورية.وشدد على ضرورة التعاون الدولي لاستكمال قدرات الجيش الوطني السوري اللازمة للقيام بهذه المهمة.وأضاف، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" أن "البلاد تخرج الآن من حرب دامت ثلاث عشرة عاما، وتسبب النظام السابق في تدمير كل مقدراتها على المستوى العسكري والاقتصادي والأمني".يذكر أنه في 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة، السيطرة على السلطة في البلاد، ولاحقا أعلنت تشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة شؤون البلاد في مرحلة انتقالية مدتها 3 أشهر.

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